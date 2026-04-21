Thời tiết hôm nay 21/4: Miền Bắc đêm mưa dông, ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 20 đến ngày 22/4, thời tiết trên cả nước có sự phân hóa, mưa dông xuất hiện xen kẽ với nắng nóng ở nhiều khu vực. Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to; từ ngày 21/4, mưa giảm, chiều tối và đêm có mưa vài nơi, ban ngày trời nắng. Tây Bắc Bộ phổ biến ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông cục bộ.

Khu vực từ Nghệ An đến TP Huế chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; Riêng phía Tây tối 20/4 có mưa rải rác, ban ngày trời nắng. Từ 21/4 vùng núi xuất hiện nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đến ngày 22/4 nắng nóng và nắng nóng gay gắt mở rộng; Các khu vực còn lại chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ban ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, ngày 22/4 khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước hôm nay 21/4

TP. Hà Nội: Nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ; riêng khu Tây Bắc 32-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, ngày giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, riêng vùng núi có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Tây có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng, riêng vùng núi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ; riêng vùng núi 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.