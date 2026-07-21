Thời tiết hôm nay 22/7: Hà Nội và Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối đề phòng mưa dông
VOV.VN - Dự báo thời tiết hôm nay (22/7), Hà Nội và nhiều nơi ở Bắc Bộ duy trì trạng thái ngày nắng, có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35 độ C, cục bộ trên 35 độ C. Chiều tối và đêm, khu vực có thể xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, kèm nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước, đêm 21, ngày 22/7
TP. Hà Nội: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.
Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, khu Tây Bắc 21-24 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.
Đông Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ, có nơi dưới 26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.
Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, riêng phía Nam có nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, phía Nam có nơi trên 38 độ.
Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ.
Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 36-38 độ, có nơi trên 39 độ; phía Nam 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.
Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.
Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.
TP. Hồ Chí Minh: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.