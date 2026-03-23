Thời tiết hôm nay 23/3: Bắc Bộ sáng sương mù, trưa hửng nắng

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước hôm nay 23/3

TP. Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-28 độ.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 31 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng khu vực vùng núi đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, vùng núi 17-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ .

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, đêm không mưa; ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.