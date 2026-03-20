Thời tiết hôm nay 20/3: Đông Bắc có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù

Thứ Sáu, 05:48, 20/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 20/3, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế sáng sớm có sương mù, trưa chiều hửng nắng; trong khi Nam Bộ tiếp tục nắng mạnh, có nơi nắng nóng trên 35 độ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 19 đến ngày 21/3, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế duy trì trạng thái thời tiết tương đối ổn định, có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Tuy nhiên, từ đêm 20/3, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi có dông.

Tại các khu vực khác trên cả nước, thời tiết phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng miền Đông Nam Bộ có nơi xảy ra nắng nóng.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong các cơn mưa dông có thể kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh, người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh.

Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 20/3

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 21-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 26-28 độ.

Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ, có nơi dưới 19 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ, riêng khu Tây Bắc 30-33 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ.

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây hửng nắng; riêng vùng núi và trung du đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông . Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất : 23-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 32-34 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

 

PV/VOV.VN
Thời tiết hôm nay 18/3: Miền Bắc sương mù, trời lạnh về đêm
VOV.VN - Ngày 18/3, khu vực Hà Nội và các tỉnh miền Bắc duy trì trạng thái nhiều mây, sáng sớm có sương mù, trưa chiều hửng nắng, trời lạnh về đêm và sáng. Trong khi đó, khu vực Nam Bộ tiếp tục nắng mạnh, riêng miền Đông có nơi nắng nóng trên 35 độ C.

Thời tiết hôm nay 17/3: Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, trời lạnh

VOV.VN - Thời tiết hôm nay 17/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiều mây, sáng sớm có sương mù rải rác, trưa chiều hửng nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong khi đó, các khu vực từ Trung Trung Bộ trở vào Nam phổ biến ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm một số nơi có mưa rào và dông.

Thời tiết hôm nay 16/3: Miền Bắc nhiều mây, sáng sớm có sương mù

VOV.VN - Hôm nay khu vực miền Bắc duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đêm và sáng trời rét. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất cả nước phổ biến từ 24-34 độ C.

