Thời tiết hôm nay 23/4: Mưa dông diện rộng ở Bắc Bộ, Hà Nội chuyển mát

Thứ Năm, 06:19, 23/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm nay 23/4, thời tiết cả nước phân hóa rõ rệt khi Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to kèm dông, nền nhiệt giảm và trời chuyển mát, riêng Hà Nội nhiệt độ cao nhất chỉ 25-27 độ.

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 22 đến ngày 24/4, thời tiết trên cả nước có nhiều biến động, mưa dông gia tăng tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trong khi Trung Trung Bộ và Nam Bộ vẫn xuất hiện nắng nóng cục bộ.

Tại Bắc Bộ, từ đêm 22/4 xuất hiện mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to, rải rác kèm dông, cục bộ có điểm mưa rất to. Mưa duy trì đến ngày 24/4 rồi giảm dần. Từ ngày 23/4, nền nhiệt khu vực giảm, thời tiết chuyển mát; Khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi trong ngày 22/4. Từ ngày 23/4, mưa gia tăng, nhiều nơi có mưa vừa, có dông, cục bộ xuất hiện mưa to đến rất to. Thời tiết cũng chuyển mát từ cùng thời điểm.

Tại Trung Trung Bộ, đêm 22/4 có mưa rào và dông rải rác. Sang ngày 23/4, nắng nóng xuất hiện, có nơi nắng nóng gay gắt. Tuy nhiên, từ chiều tối và đêm cùng ngày, khu vực này có khả năng xảy ra mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; Các khu vực khác duy trì hình thái ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng Nam Bộ ngày 24/4 khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng. Chiều tối và đêm, nhiều nơi có mưa rào và dông vài nơi.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh.

thoi tiet hom nay 23 4 mua dong dien rong o bac bo, ha noi chuyen mat hinh anh 1
Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 22, ngày 23/4

TP. Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ, từ đêm chuyển gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày mai trời chuyển mát.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 25-27 độ.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày mai chuyển mát.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, riêng Lai Châu - Điện Biên 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, riêng Lai Châu - Điện Biên 31-34 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ, riêng khu Đông Bắc từ đêm chuyển gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày mai chuyển mát.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía Bắc ngày có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; phía Nam ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nam đến tây nam cấp 2-3, riêng phía Bắc đêm gió nhẹ, ngày chuyển gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc ngày mai chuyển mát.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, phía Nam 34-37 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, phía Bắc 35-36 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

PV/VOV.VN
VOV.VN - Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, ngày 22/4, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 24-27 độ.

VOV.VN - Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, ngày 22/4, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 24-27 độ.

VOV.VN - Không khí lạnh sắp tràn xuống miền Bắc từ chiều tối 22/4, gây mưa rào và dông diện rộng, cục bộ mưa to kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ giảm xuống dưới 20°C ở vùng núi.

VOV.VN - Không khí lạnh sắp tràn xuống miền Bắc từ chiều tối 22/4, gây mưa rào và dông diện rộng, cục bộ mưa to kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ giảm xuống dưới 20°C ở vùng núi.

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, qua theo dõi ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết cho thấy hầu khắp các phường, xã trên địa bàn TP Hà Nội đang xuất hiện mưa rào và dông.

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, qua theo dõi ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết cho thấy hầu khắp các phường, xã trên địa bàn TP Hà Nội đang xuất hiện mưa rào và dông.

