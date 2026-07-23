English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thời tiết hôm nay 23/7: Hà Nội, Bắc Bộ mưa dông rải rác, cục bộ mưa to

Thứ Năm, 05:19, 23/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thời tiết hôm nay 23/7, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ duy trì hình thái có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tập trung vào chiều tối, đêm và sáng. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 22 đến ngày 24/7, Bắc Bộ có xu hướng gia tăng mưa. Đêm 22 và ngày 23/7, khu vực có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to; từ đêm 23 đến ngày 24/7 xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Bắc Trung Bộ ngày 23/7 có nắng, riêng Nam Nghệ An và Hà Tĩnh nắng nóng; từ ngày 24/7 xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi - Đắk Lắk tiếp tục nắng nóng, có nơi gay gắt, sau đó dịu dần từ ngày 24/7. Các khu vực còn lại chiều tối và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

thoi tiet hom nay 23 7 ha noi, bac bo mua dong rai rac, cuc bo mua to hinh anh 1
Ngày 23/7, Hà Nội, Bắc Bộ mưa dông rải rác, cục bộ mưa to (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 23/7

TP. Hà Nội: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, khu Tây Bắc 21-24 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng từ Nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ, phía Nam có nơi trên 37 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; phía Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 35-37 độ, có nơi trên 38 độ; phía Nam 32-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộc có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộc có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộc có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thời tiết hôm nay 21/7: Hà Nội nắng nóng, Tây Bắc chiều tối và đêm có mưa rào
Thời tiết hôm nay 21/7: Hà Nội nắng nóng, Tây Bắc chiều tối và đêm có mưa rào

VOV.VN - Ngày 21/7, Hà Nội và Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Hà Nội có nơi nắng nóng 34-36 độ C, đồng bằng Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng cục bộ; trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết hôm nay 21/7: Hà Nội nắng nóng, Tây Bắc chiều tối và đêm có mưa rào

Thời tiết hôm nay 21/7: Hà Nội nắng nóng, Tây Bắc chiều tối và đêm có mưa rào

VOV.VN - Ngày 21/7, Hà Nội và Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Hà Nội có nơi nắng nóng 34-36 độ C, đồng bằng Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng cục bộ; trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết hôm nay 20/7: Hà Nội, Bắc Bộ mưa to, vùng núi cảnh báo mưa rất to
Thời tiết hôm nay 20/7: Hà Nội, Bắc Bộ mưa to, vùng núi cảnh báo mưa rất to

VOV.VN - Hôm nay 20/7, Hà Nội nhiều mây, có lúc xuất hiện mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C; Nhiều khu vực ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa, riêng vùng núi, trung du và Quảng Ninh có mưa vừa đến mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết hôm nay 20/7: Hà Nội, Bắc Bộ mưa to, vùng núi cảnh báo mưa rất to

Thời tiết hôm nay 20/7: Hà Nội, Bắc Bộ mưa to, vùng núi cảnh báo mưa rất to

VOV.VN - Hôm nay 20/7, Hà Nội nhiều mây, có lúc xuất hiện mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C; Nhiều khu vực ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa, riêng vùng núi, trung du và Quảng Ninh có mưa vừa đến mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết hôm nay 19/7: Tây Bắc Bộ mưa to, Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi
Thời tiết hôm nay 19/7: Tây Bắc Bộ mưa to, Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi

VOV.VN - Dự báo thời tiết hôm nay (19/7), Hà Nội và nhiều khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to, tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; riêng Hà Nội nhiệt độ cao nhất dao động 33-35 độ C.

Thời tiết hôm nay 19/7: Tây Bắc Bộ mưa to, Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi

Thời tiết hôm nay 19/7: Tây Bắc Bộ mưa to, Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi

VOV.VN - Dự báo thời tiết hôm nay (19/7), Hà Nội và nhiều khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to, tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; riêng Hà Nội nhiệt độ cao nhất dao động 33-35 độ C.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục