Thời tiết hôm nay 24/3: Miền Bắc sáng sớm có mưa và sương mù, trưa chiều hửng nắng

Thứ Ba, 05:36, 24/03/2026
VOV.VN - Thời tiết hôm nay 24/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa nhỏ và sương mù vào sáng sớm, sau đó giảm mây, trời hửng nắng từ trưa chiều. Trong khi đó, khu vực Nam Bộ tiếp tục có nắng mạnh, riêng miền Đông xuất hiện nắng nóng cục bộ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 23 đến ngày 25/3, khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP. Huế duy trì trạng thái thời tiết tương đối ổn định, có mưa vài nơi. Sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ảnh hưởng đến tầm nhìn, trong khi từ trưa đến chiều trời chuyển nắng, nền nhiệt tăng nhẹ.

Tại các khu vực còn lại trên cả nước, thời tiết phổ biến ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi xuất hiện nắng nóng cục bộ. Vào chiều tối và đêm, khả năng xảy ra mưa rào và dông rải rác.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong các cơn mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh, người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh nhằm hạn chế thiệt hại.

Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước hôm nay 24/3

TP. Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa nhỏ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày trời nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 19 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, riêng khu Tây Bắc 31-34 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, đêm không mưa; ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

PV/VOV.VN
