Thời tiết hôm nay 24/4: Miền Bắc mưa dông, trời mát, miền Nam có nơi nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 23 đến ngày 25/4, thời tiết nhiều khu vực trên cả nước có mưa dông. Bắc Bộ đêm 23 và ngày 24/4 xuất hiện mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to, sau giảm còn mưa vài nơi; trời mát. Từ đêm 24 đến ngày 25/4, khu vực này có mưa rào và dông vài nơi.

Tại Bắc Trung Bộ, đêm 23 và ngày 24/4 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to kèm dông; trời mát. Đêm 24 và ngày 25/4 tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa lớn.

Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ban ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong mưa dông, nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước hôm nay 24/4

TP. Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời mát.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-28 độ.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời mát.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời mát.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; phía Nam có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc gió bắc đến tây bắc, phía Nam gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời mát.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, riêng Nam Quảng Trị-TP. Huế 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, đêm không mưa; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.