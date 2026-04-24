Thời tiết hôm nay 24/4: Miền Bắc mưa dông, trời mát, miền Nam có nơi nắng nóng

Thứ Sáu, 05:23, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thời tiết hôm nay 24/4, Hà Nội và nhiều khu vực Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, trời mát, nhiệt độ cao nhất 26-28 độ. Trong khi đó, Trung Bộ và Nam Bộ ban ngày nắng, có nơi nắng nóng trên 35 độ; chiều tối và đêm xuất hiện mưa dông cục bộ, tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 23 đến ngày 25/4, thời tiết nhiều khu vực trên cả nước có mưa dông. Bắc Bộ đêm 23 và ngày 24/4 xuất hiện mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to, sau giảm còn mưa vài nơi; trời mát. Từ đêm 24 đến ngày 25/4, khu vực này có mưa rào và dông vài nơi.

Tại Bắc Trung Bộ, đêm 23 và ngày 24/4 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to kèm dông; trời mát. Đêm 24 và ngày 25/4 tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa lớn.

Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ban ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong mưa dông, nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước hôm nay 24/4

TP. Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời mát.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ. 
Nhiệt độ cao nhất: 26-28 độ.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời mát.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 19 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời mát.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; phía Nam có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc gió bắc đến tây bắc, phía Nam gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời mát.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, riêng Nam Quảng Trị-TP. Huế 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, đêm không mưa; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

PV/VOV.VN
Tag: thời tiết ngày 24/4 dự báo thời tiết miền bắc mưa dông thời tiết mới nhất thời tiết hôm nay thời tiết miền bắc
Tin liên quan

Cảnh báo mưa dông, lốc, sét diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ

VOV.VN - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo từ ngày 23–25/4, Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa dông diện rộng, cục bộ mưa to đến rất to trên 100mm/24h, kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

VOV.VN - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo từ ngày 23–25/4, Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa dông diện rộng, cục bộ mưa to đến rất to trên 100mm/24h, kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đón không khí lạnh, có mưa dông diện rộng

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, bộ phận không khí lạnh đang tiến đến gần vùng biên giới phía Bắc. Ở khu vực vùng núi Tây Bắc và Việt Bắc đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ phổ biến 26-29 độ.

Gió mùa Đông Bắc làm nhiệt độ miền Bắc giảm

VOV.VN - Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, ngày 22/4, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 24-27 độ.

