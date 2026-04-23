Lào Cai khẩn trương khắc phục hậu quả mưa dông

Thứ Năm, 10:23, 23/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 22/4, mưa dông lớn xuất hiện tại nhiều xã, phường của tỉnh Lào Cai gây thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và một số công trình hạ tầng giao thông, trường học trên địa bàn.

Mưa dông xảy ra tại các địa phương như Sín Chéng, Y Tý, Lùng Phình, Ngũ Chỉ Sơn, Sa Pa, Dền Sáng, Cốc San, Tả Củ Tỷ, Pha Long, Bảo Nhai, Bắc Hà, Tả Phìn. Trong cơn dông còn có nơi ghi nhận mưa đá cục bộ. Sau khi nắm bắt tình hình, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các ngành, địa phương khẩn trương huy động lực lượng tập trung khắc phục hậu quả; rà soát, tổng hợp đầy đủ thiệt hại do đợt thiên tai này gây ra. Trước mắt ghi nhận có 45 hộ dân bị ảnh hưởng, nhiều công trình bị hư hại.

lao cai khan truong khac phuc hau qua mua dong hinh anh 1
Lực lượng vũ trang hỗ trợ một hộ dân tại xã Mường Hum có nhà bị tốc mái do dông lốc

Đây không phải lần đầu tại Lào Cai có mưa dông xuất hiện. Trong giai đoạn giao mùa, các trận dông lốc, mưa đá lớn liên tục xảy ra gây thiệt hại nặng cho địa phương. Gần đây nhất là vào rạng sáng 16/4, mưa đá bất ngờ trút xuống khu vực vùng cao Bắc Hà đã khiến hơn 300 hộ dân bị ảnh hưởng nhà cửa, gần 500 hecta diện tích nông nghiệp bị hư hại.

Dự báo trong thời gian tới, các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông lốc, mưa đá, sét đánh nhiều khả năng vẫn tiếp tục xuất hiện, cơ quan chức năng khuyến cáo tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, kết hợp ứng phó chủ động, linh hoạt nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại trước thiên tai.

lao cai khan truong khac phuc hau qua mua dong hinh anh 2
Dọn dẹp khơi thông tuyến Quốc lộ 279 qua địa bàn xã Bảo Hà sau cơn dông

Thượng tá Đặng Văn Dũng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Nậm Chảy cho biết: "Với thời tiết khắc nghiệt, nhiều nguy cơ xảy ra lốc xoáy như hiện nay thì đối với đơn vị luôn có một lực lượng thường trực để kịp thời ứng phó những tình huống xảy ra. Trong quá trình triển khai, chúng tôi cũng đã phối hợp tốt với cấp ủy chính quyền địa phương để huy động lực lượng tại chỗ để đảm bảo các yêu cầu về phòng chống thiên tai xảy ra trên địa bàn".

An Kiên/VOV-Tây Bắc
Lào Cai chủ động phương án phân luồng giao thông trước mùa mưa lũ
Lào Cai chủ động phương án phân luồng giao thông trước mùa mưa lũ

VOV.VN - Nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra và đảm bảo giao thông thông suốt trong mùa mưa bão năm 2026, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai đã chủ động ban hành phương án phân luồng giao thông và ứng phó chi tiết trên địa bàn tỉnh.

Lào Cai chủ động phương án phân luồng giao thông trước mùa mưa lũ

Lào Cai chủ động phương án phân luồng giao thông trước mùa mưa lũ

VOV.VN - Nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra và đảm bảo giao thông thông suốt trong mùa mưa bão năm 2026, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai đã chủ động ban hành phương án phân luồng giao thông và ứng phó chi tiết trên địa bàn tỉnh.

Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa dông, lốc xoáy ở Lào Cai
Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa dông, lốc xoáy ở Lào Cai

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành văn bản hỏa tốc số 2081, yêu cầu các địa phương khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa dông kèm lốc xoáy, xảy ra trong đêm 21/3 và ngày 22/3/2026.

Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa dông, lốc xoáy ở Lào Cai

Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa dông, lốc xoáy ở Lào Cai

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành văn bản hỏa tốc số 2081, yêu cầu các địa phương khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa dông kèm lốc xoáy, xảy ra trong đêm 21/3 và ngày 22/3/2026.

Mưa dông, lốc xoáy gây nhiều thiệt hại cho Lào Cai
Mưa dông, lốc xoáy gây nhiều thiệt hại cho Lào Cai

VOV.VN - 2 ngày qua, mưa dông kèm lốc xoáy đã xảy ra tại một số địa phương của tỉnh Lào Cai, gây nhiều thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính trên 5,3 tỷ đồng.

Mưa dông, lốc xoáy gây nhiều thiệt hại cho Lào Cai

Mưa dông, lốc xoáy gây nhiều thiệt hại cho Lào Cai

VOV.VN - 2 ngày qua, mưa dông kèm lốc xoáy đã xảy ra tại một số địa phương của tỉnh Lào Cai, gây nhiều thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính trên 5,3 tỷ đồng.

