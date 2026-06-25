English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thời tiết hôm nay 25/6: Miền Bắc, miền Trung nắng nóng, miền Nam có mưa rào

Thứ Năm, 06:07, 25/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 25/6, khu vực Hà Nội và nhiều nơi ở Bắc Bộ tiếp tục trải qua đợt nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Tuy nhiên, chiều tối và đêm, một số khu vực vùng núi Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào, dông cục bộ kèm theo nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 24 đến ngày 26/6, thời tiết trên cả nước có sự phân hóa. Bắc Bộ tiếp tục xuất hiện nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có nắng nóng gay gắt, một số nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to; các khu vực khác ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông cục bộ.

Đêm hôm qua (24/6), phía Nam cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông cục bộ. Dự báo: Chiều tối và đêm 25/6, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Chiều và tối 25/6, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.         

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

thoi tiet hom nay 25 6 mien bac, mien trung nang nong, mien nam co mua rao hinh anh 1
Ngày 25/6, Hà Nội nắng nóng gay gắt 38 độ C (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 24, ngày 25/6

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 26-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 36-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; riêng vùng núi 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực trung du và đồng bằng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 28-31 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 37-39 độ, có nơi trên 40 độ.

Có mây, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 26-29 độ.
Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 37-39 độ; phía Nam 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; riêng phía Nam có nắng nóng cục bộ; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Căng mình ứng phó với các vụ cháy rừng ở Quảng Trị dưới nắng nóng gay gắt
Căng mình ứng phó với các vụ cháy rừng ở Quảng Trị dưới nắng nóng gay gắt

VOV.VN - Nắng nóng gay gắt kéo dài cùng lúc gió mạnh và lớp thực bì khô khiến nhiều vụ cháy rừng liên tiếp xảy ra tại tỉnh Quảng Trị. Suốt nhiều giờ qua, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng tại chỗ xuyên đêm bám hiện trường, chia thành nhiều mũi, nhiều hướng để khống chế các đám cháy, ngăn lửa lan vào khu dân cư.

Căng mình ứng phó với các vụ cháy rừng ở Quảng Trị dưới nắng nóng gay gắt

Căng mình ứng phó với các vụ cháy rừng ở Quảng Trị dưới nắng nóng gay gắt

VOV.VN - Nắng nóng gay gắt kéo dài cùng lúc gió mạnh và lớp thực bì khô khiến nhiều vụ cháy rừng liên tiếp xảy ra tại tỉnh Quảng Trị. Suốt nhiều giờ qua, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng tại chỗ xuyên đêm bám hiện trường, chia thành nhiều mũi, nhiều hướng để khống chế các đám cháy, ngăn lửa lan vào khu dân cư.

Hàng quán, hộ kinh doanh ở Đà Nẵng giải bài toán tiền điện mùa nắng nóng
Hàng quán, hộ kinh doanh ở Đà Nẵng giải bài toán tiền điện mùa nắng nóng

VOV.VN -  Đà Nẵng đang bước vào mùa nắng nóng cao điểm khiến nhu cầu sử dụng điện để làm mát tăng vọt, kéo theo nỗi lo hóa đơn tiền điện “nóng” lên từng ngày. Nhiều hàng quán, hộ kinh doanh dịch vụ, bán lẻ ở Đà Nẵng đã thực hiện nhiều giải pháp để tiết kiệm điện trong mùa nắng nóng cao điểm này.

Hàng quán, hộ kinh doanh ở Đà Nẵng giải bài toán tiền điện mùa nắng nóng

Hàng quán, hộ kinh doanh ở Đà Nẵng giải bài toán tiền điện mùa nắng nóng

VOV.VN -  Đà Nẵng đang bước vào mùa nắng nóng cao điểm khiến nhu cầu sử dụng điện để làm mát tăng vọt, kéo theo nỗi lo hóa đơn tiền điện “nóng” lên từng ngày. Nhiều hàng quán, hộ kinh doanh dịch vụ, bán lẻ ở Đà Nẵng đã thực hiện nhiều giải pháp để tiết kiệm điện trong mùa nắng nóng cao điểm này.

Khống chế cháy rừng ở Quảng Trị giữa trời nắng nóng
Khống chế cháy rừng ở Quảng Trị giữa trời nắng nóng

VOV.VN - Giữa cao điểm nắng nóng kéo dài đã xảy ra vụ cháy rừng tại xã Triệu Cơ và xã Vĩnh Định, tỉnh Quảng Trị. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an cùng người dân triển khai khống chế đám cháy.

Khống chế cháy rừng ở Quảng Trị giữa trời nắng nóng

Khống chế cháy rừng ở Quảng Trị giữa trời nắng nóng

VOV.VN - Giữa cao điểm nắng nóng kéo dài đã xảy ra vụ cháy rừng tại xã Triệu Cơ và xã Vĩnh Định, tỉnh Quảng Trị. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an cùng người dân triển khai khống chế đám cháy.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục