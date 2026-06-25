Thời tiết hôm nay 25/6: Miền Bắc, miền Trung nắng nóng, miền Nam có mưa rào

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 24 đến ngày 26/6, thời tiết trên cả nước có sự phân hóa. Bắc Bộ tiếp tục xuất hiện nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có nắng nóng gay gắt, một số nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to; các khu vực khác ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông cục bộ.

Đêm hôm qua (24/6), phía Nam cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông cục bộ. Dự báo: Chiều tối và đêm 25/6, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Chiều và tối 25/6, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Ngày 25/6, Hà Nội nắng nóng gay gắt 38 độ C (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 24, ngày 25/6

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 26-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 36-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; riêng vùng núi 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực trung du và đồng bằng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 28-31 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 37-39 độ, có nơi trên 40 độ.

Có mây, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 26-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 37-39 độ; phía Nam 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; riêng phía Nam có nắng nóng cục bộ; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.