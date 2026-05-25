Những nguy cơ sức khỏe trong đợt nắng nóng đỉnh điểm kéo dài

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 25/5, Hà Nội cùng nhiều tỉnh thành miền Bắc tiếp tục hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội phổ biến từ 37-39 độ C, một số khu vực vượt ngưỡng 39 độ C; nhiều địa phương ở Đông Bắc Bộ cũng ghi nhận mức nhiệt tương tự.

Không riêng miền Bắc, từ đêm 24 đến ngày 26/5, nắng nóng diện rộng tiếp tục bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ. Về chiều tối và đêm, Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có thể xuất hiện mưa rào, dông rải rác; riêng khu vực miền Đông Nam Bộ có nơi mưa dông cục bộ. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong các cơn dông.

Thời tiết nắng nóng kéo dài có thể khiến cơ thể mất nước, kiệt sức, rối loạn điều hòa thân nhiệt và ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, do đó người dân cần chủ động các biện pháp chống nóng và bảo vệ cơ thể.