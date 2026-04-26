Thời tiết hôm nay 27/4: Bắc Bộ mưa rào, Hà Nội có nơi mưa to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 26 đến ngày 28/4, thời tiết trên cả nước có nhiều biến động, mưa dông xuất hiện rải rác ở nhiều khu vực, cục bộ có nơi mưa to; Khu vực phía Tây Bắc Bộ được dự báo có mưa rào và dông rải rác, một số nơi mưa to, mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm.

Tại phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, đêm 26 và ngày 27/4 xuất hiện mưa rào rải rác, có nơi có dông, cục bộ có điểm mưa to. Sang đêm 27 và ngày 28/4, mưa giảm, chỉ còn xảy ra vài nơi; trưa chiều trời nắng. Tuy nhiên, từ chiều tối 28/4, mưa rào và dông rải rác có xu hướng gia tăng trở lại, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực Trung Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng núi phía Tây chiều tối xuất hiện mưa rào và dông rải rác; Các khu vực còn lại chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ chiều tối và tối 28/4 có mưa rào, dông rải rác. Nam Bộ tiếp tục xuất hiện nắng nóng diện rộng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 26, ngày 27/4

TP. Hà Nội: Nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 32 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.