Thời tiết hôm nay 27/4: Bắc Bộ mưa rào, Hà Nội có nơi mưa to

Chủ Nhật, 21:00, 26/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 27/4, khu vực Bắc Bộ và Hà Nội nhiều mây, xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; trong khi Trung Bộ và Nam Bộ ban ngày nắng, riêng Nam Bộ duy trì nắng nóng diện rộng. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong các cơn dông có thể kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 26 đến ngày 28/4, thời tiết trên cả nước có nhiều biến động, mưa dông xuất hiện rải rác ở nhiều khu vực, cục bộ có nơi mưa to; Khu vực phía Tây Bắc Bộ được dự báo có mưa rào và dông rải rác, một số nơi mưa to, mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm.

Tại phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, đêm 26 và ngày 27/4 xuất hiện mưa rào rải rác, có nơi có dông, cục bộ có điểm mưa to. Sang đêm 27 và ngày 28/4, mưa giảm, chỉ còn xảy ra vài nơi; trưa chiều trời nắng. Tuy nhiên, từ chiều tối 28/4, mưa rào và dông rải rác có xu hướng gia tăng trở lại, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực Trung Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng núi phía Tây chiều tối xuất hiện mưa rào và dông rải rác; Các khu vực còn lại chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ chiều tối và tối 28/4 có mưa rào, dông rải rác. Nam Bộ tiếp tục xuất hiện nắng nóng diện rộng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

thoi tiet hom nay 27 4 bac bo mua rao, ha noi co noi mua to hinh anh 1
Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 26, ngày 27/4

TP. Hà Nội: Nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 20 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 32 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.

PV/VOV.VN
Thời tiết hôm nay 25/4: Thanh Hóa đến Nam Trung Bộ xuất hiện mưa rào và dông

VOV.VN - Ngày 25/4, thời tiết trên cả nước phân hóa rõ rệt: Bắc Bộ nhiều mây, trưa chiều hửng nắng; khu vực từ Thanh Hóa đến Nam Trung Bộ xuất hiện mưa rào và dông, có nơi mưa to; trong khi Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì nắng, cục bộ có nơi nắng nóng.

Thời tiết hôm nay 24/4: Miền Bắc mưa dông, trời mát, miền Nam có nơi nắng nóng

VOV.VN - Thời tiết hôm nay 24/4, Hà Nội và nhiều khu vực Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, trời mát, nhiệt độ cao nhất 26-28 độ. Trong khi đó, Trung Bộ và Nam Bộ ban ngày nắng, có nơi nắng nóng trên 35 độ; chiều tối và đêm xuất hiện mưa dông cục bộ, tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết hôm nay 23/4: Mưa dông diện rộng ở Bắc Bộ, Hà Nội chuyển mát

VOV.VN - Hôm nay 23/4, thời tiết cả nước phân hóa rõ rệt khi Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to kèm dông, nền nhiệt giảm và trời chuyển mát, riêng Hà Nội nhiệt độ cao nhất chỉ 25-27 độ.

