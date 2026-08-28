Dự báo thời tiết hôm nay 28/8, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm nay đến ngày 29/8: Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, vùng núi và trung du cục bộ mưa to. Từ Thanh Hóa đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, nhiều nơi nắng nóng; riêng Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Khánh Hòa có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày có mưa rào, dông vài nơi; chiều tối và tối mưa dông rải rác. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết hôm nay 28/8: miền Bắc mưa dông, miền Trung nắng nóng gay gắt (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 28/8

Khu vực TP. Hà Nội

Có mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 34 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng phía Nam có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây đến tây nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 33-35 độ, có nơi trên 35; phía Nam 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 32 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.