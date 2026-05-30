  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Thời tiết hôm nay 30/5: Hà Nội có mưa dông rải rác, cảnh báo lốc sét

Thứ Bảy, 05:30, 30/05/2026
VOV.VN - Ngày 30/5, khu vực Hà Nội và Bắc Bộ có mưa rào, dông rải rác trong đêm và sáng sớm, cục bộ có nơi mưa to; ban ngày giảm mưa, trời nắng gián đoạn, với nền nhiệt cao nhất phổ biến 30 - 33 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 29 đến ngày 31/5, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trong đêm 29/5; những ngày sau giảm mưa, ban ngày nắng, có nơi xuất hiện nắng nóng.

Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng; Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng được dự báo có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối xuất hiện mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 29, ngày 30/5

TP. Hà Nội: Có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, phía Bắc đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng; phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 32-35 độ, có nơi trên 35 độ, phía Nam 29-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 30-33 độ; phía Nam 27-30 độ.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.

Miền Bắc tiếp tục mưa dông diện rộng, có nơi mưa trên 100mm

VOV.VN - Đêm qua và sáng 29/5, nhiều khu vực ở Bắc Bộ, Lâm Đồng và Nam Bộ xuất hiện mưa rào, dông mạnh, có nơi mưa rất to trên 100mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong ngày và đêm 29/5, mưa dông tiếp tục diễn ra trên diện rộng, tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét, mưa đá, ngập úng và sạt lở đất.

Lào Cai huy động lực lượng khắc phục, hỗ trợ người dân sau mưa lớn, dông lốc
VOV.VN - Chiều 27/5, dông lốc kèm mưa đá xảy ra tại nhiều địa phương của tỉnh Lào Cai khiến 1 người bị thương, 35 nhà dân bị hư hỏng, nhiều diện tích cây trồng và công trình hạ tầng bị ảnh hưởng.

Lâm Đồng: Mưa lớn, lốc xoáy gây thiệt hại nặng, một bé gái bị nước cuốn mất tích
VOV.VN - Mưa lớn kéo dài kèm lốc xoáy xảy ra tại nhiều địa phương ở tỉnh Lâm Đồng trong hai ngày qua đã gây thiệt hại nặng về nhà cửa, cây trồng và khiến một bé gái bị nước cuốn mất tích.

Mưa dông diện rộng ở miền Bắc sẽ kéo dài đến bao giờ?
VOV.VN - Từ đêm 19 đến hết 21/5, khu vực Bắc Bộ và hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An sẽ bước vào một đợt mưa lớn diện rộng, có nơi trên 250mm. Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Nam Bộ duy trì hình thái ngày nắng oi, chiều tối mưa giông kèm lốc sét.

