Lào Cai huy động lực lượng khắc phục, hỗ trợ người dân sau mưa lớn, dông lốc

Khoảng từ 15h đến 18h ngày 27/5, tại các địa phương gồm phường Yên Bái và các xã Xuân Ái, Tân Hợp, Văn Chấn, Mỏ Vàng, Nghĩa Tâm xuất hiện dông lốc, gió giật mạnh kèm mưa đá cục bộ. Thiên tai đã gây thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và hạ tầng giao thông.

Mưa dông khiến 1 người bị thương là ông Nguyễn Văn Lương, sinh năm 1962, trú tại thôn Tân Thành, xã Xuân Ái. Sau khi xảy ra dông lốc, nạn nhân đã được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện khu vực Văn Yên.

Mưa kèm dông lốc cũng làm trên 60 nhà dân bị ảnh hưởng, hư hại mái từ 30 - 50%. Một số hạng mục của Trường Tiểu học và THCS Tân Hợp, Trường Mầm non Tân Hợp bị hư hỏng. Mưa dông cũng làm khoảng trên 3 ha cây trồng như lúa, ngô, rau màu bị thiệt hại.

Mưa dông gây hư hỏng nhà cửa tại xã Xuân Ái.

Cầu treo Yên Phú tại xã Xuân Ái bị lật nghiêng, tụt cáp và hiện không thể lưu thông. Lực lượng chức năng đã rào chắn, cắm biển cảnh báo, cấm người và phương tiện qua lại để bảo đảm an toàn.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, các địa phương đã huy động lực lượng xung kích, công an, dân quân hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, khắc phục hậu quả theo phương châm “4 tại chỗ”.

Sáng 28/5, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành văn bản yêu cầu các địa phương khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại; ưu tiên sửa chữa nhà ở bị tốc mái, bố trí nơi ở tạm cho các hộ bị ảnh hưởng, đồng thời triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, an toàn công trình và khôi phục sản xuất.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương rà soát, thống kê đầy đủ thiệt hại; chủ động sử dụng nguồn lực tại chỗ để khắc phục hậu quả, trường hợp vượt khả năng phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ. Các sở, ngành liên quan tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, kịp thời cảnh báo để chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra.