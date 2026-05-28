  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Cải chính

Lào Cai huy động lực lượng khắc phục, hỗ trợ người dân sau mưa lớn, dông lốc

Thứ Năm, 15:57, 28/05/2026
VOV.VN - Chiều 27/5, dông lốc kèm mưa đá xảy ra tại nhiều địa phương của tỉnh Lào Cai khiến 1 người bị thương, 35 nhà dân bị hư hỏng, nhiều diện tích cây trồng và công trình hạ tầng bị ảnh hưởng.

Khoảng từ 15h đến 18h ngày 27/5, tại các địa phương gồm phường Yên Bái và các xã Xuân Ái, Tân Hợp, Văn Chấn, Mỏ Vàng, Nghĩa Tâm xuất hiện dông lốc, gió giật mạnh kèm mưa đá cục bộ. Thiên tai đã gây thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và hạ tầng giao thông.

Mưa dông khiến 1 người bị thương là ông Nguyễn Văn Lương, sinh năm 1962, trú tại thôn Tân Thành, xã Xuân Ái. Sau khi xảy ra dông lốc, nạn nhân đã được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện khu vực Văn Yên.

Mưa kèm dông lốc cũng làm trên 60 nhà dân bị ảnh hưởng, hư hại mái từ 30 - 50%.  Một số hạng mục của Trường Tiểu học và THCS Tân Hợp, Trường Mầm non Tân Hợp bị hư hỏng. Mưa dông cũng làm khoảng trên 3 ha cây trồng như lúa, ngô, rau màu bị thiệt hại.

Mưa dông gây hư hỏng nhà cửa tại xã Xuân Ái.

Cầu treo Yên Phú tại xã Xuân Ái bị lật nghiêng, tụt cáp và hiện không thể lưu thông. Lực lượng chức năng đã rào chắn, cắm biển cảnh báo, cấm người và phương tiện qua lại để bảo đảm an toàn.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, các địa phương đã huy động lực lượng xung kích, công an, dân quân hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, khắc phục hậu quả theo phương châm “4 tại chỗ”.

Sáng 28/5, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành văn bản yêu cầu các địa phương khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại; ưu tiên sửa chữa nhà ở bị tốc mái, bố trí nơi ở tạm cho các hộ bị ảnh hưởng, đồng thời triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, an toàn công trình và khôi phục sản xuất.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương rà soát, thống kê đầy đủ thiệt hại; chủ động sử dụng nguồn lực tại chỗ để khắc phục hậu quả, trường hợp vượt khả năng phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ. Các sở, ngành liên quan tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, kịp thời cảnh báo để chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra.

Thừa Xuân/VOV-Tây Bắc
Tin liên quan

Lâm Đồng: Mưa lớn, lốc xoáy gây thiệt hại nặng, một bé gái bị nước cuốn mất tích

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài kèm lốc xoáy xảy ra tại nhiều địa phương ở tỉnh Lâm Đồng trong hai ngày qua đã gây thiệt hại nặng về nhà cửa, cây trồng và khiến một bé gái bị nước cuốn mất tích.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét, mưa đá ở nội thành Hà Nội

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và số liệu định vị sét cho thấy mây đối lưu đang phát triển và gây mưa cho khu vực Quảng Oai, Vật Lại, Bất Bạt, Suối Hai, Ba Vì,Phúc Sơn,… đang di chuyển và mở rộng sang khu vực nội thành thành phố Hà Nội.

Cận cảnh dông lốc cực mạnh làm hàng loạt cây xanh ngã đổ tại xã Ea Kar, Đắk Lắk

VOV.VN - Chiều tối 15/5 trên địa bàn xã Ea Kar xảy ra mưa lớn kèm dông lốc làm hàng loạt cây xanh gãy đổ, nhiều căn nhà bị tốc mái. UBND tỉnh Đắk Lắk có văn bản chỉ đạo khẩn khắc phục hậu quả.

Dông lốc, mưa đá tại Nghệ An làm gần 1.000 nhà hư hỏng, hơn 8.000 ha lúa gãy đổ

VOV.VN - Dông lốc kèm mưa đá xảy ra trên diện rộng từ chiều 3/5 đến ngày 4/5 tại Nghệ An đã gây thiệt hại lớn về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và hạ tầng, với gần 1.000 nhà dân bị hư hỏng và hơn 8.000 ha lúa bị ảnh hưởng.

