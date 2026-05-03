中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thời tiết hôm nay 3/5: Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa

Chủ Nhật, 06:07, 03/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Dự báo ngày và đêm 3/5, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 90mm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (03/5), ở khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h00 ngày 02/5 đến 03h00 ngày 03/5 có nơi trên 80mm như các trạm: Bắc Giang (Bắc Ninh) 96.2mm, Xuân Đỉnh (Tp. Hà Nội) 90.6mm, Phú Cường (Thái Nguyên) 78.9mm,…

Dự báo ngày và đêm 03/5, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 90mm. Từ chiều 03/5 đến sáng 04/05, khu vực từ Nghệ An đến Tp. Huế có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.     

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.      

thoi tiet hom nay 3 5 bac bo va thanh hoa co mua, mua vua hinh anh 1
Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 3/5

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 21-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 27-29 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ, từ trưa chiều gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ, từ trưa chiều gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; từ chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ, riêng phía Bắc chiều tối và đêm gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, phía Bắc có nơi trên 35 độ.

Có mây, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Có mây, ngày nắng nóng; chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất : 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 34-36 độ.

Có mây, ngày nắng nóng; chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

4-mien-bac-co-noi-mua-lon-ha-noi-chi-22-do-942.jpg

Miền Bắc sắp mưa dông

VOV.VN - Cuối kỳ nghỉ lễ, miền Bắc khả năng có mưa giông diện rộng từ 3/5 do không khí lạnh tăng cường, nhiều điểm mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trời chuyển mát.

PV/VOV.VN
Tag: thời tiết ngày 3/5 thời tiết hà nội thời tiết bắc bộ thời tiết mới nhất
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thời tiết ngày 2/5: Hà Nội sáng có mưa dông, trưa chiều hửng nắng
Thời tiết ngày 2/5: Hà Nội sáng có mưa dông, trưa chiều hửng nắng

VOV.VN - Ngày 2/5, khu vực Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội, duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ vùng Tây Bắc có mưa to. Đến trưa chiều, mây giảm, trời nắng với nền nhiệt phổ biến 29-32 độ C, tuy nhiên, mưa dông vẫn tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày 2/5: Hà Nội sáng có mưa dông, trưa chiều hửng nắng

Thời tiết ngày 2/5: Hà Nội sáng có mưa dông, trưa chiều hửng nắng

VOV.VN - Ngày 2/5, khu vực Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội, duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ vùng Tây Bắc có mưa to. Đến trưa chiều, mây giảm, trời nắng với nền nhiệt phổ biến 29-32 độ C, tuy nhiên, mưa dông vẫn tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.

Dông lốc kèm theo mưa lớn gây thiệt hại tài sản người dân ở Thanh Hoá
Dông lốc kèm theo mưa lớn gây thiệt hại tài sản người dân ở Thanh Hoá

VOV.VN - Theo tổng hợp của Văn phòng Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa từ chiều ngày 28/4 đến sáng 29/4 trên địa bàn các xã Phú Xuân, Hiền Kiệt, Ngọc Liên... đã xảy ra lốc kèm theo mưa làm tốc mái 12 nhà dân và đổ 5 cây cột điện, 22 ha lúa (tại xã Ngọc Liên)...

Dông lốc kèm theo mưa lớn gây thiệt hại tài sản người dân ở Thanh Hoá

Dông lốc kèm theo mưa lớn gây thiệt hại tài sản người dân ở Thanh Hoá

VOV.VN - Theo tổng hợp của Văn phòng Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa từ chiều ngày 28/4 đến sáng 29/4 trên địa bàn các xã Phú Xuân, Hiền Kiệt, Ngọc Liên... đã xảy ra lốc kèm theo mưa làm tốc mái 12 nhà dân và đổ 5 cây cột điện, 22 ha lúa (tại xã Ngọc Liên)...

Mưa đá kèm dông lốc gây thiệt hại tại tỉnh Điện Biên
Mưa đá kèm dông lốc gây thiệt hại tại tỉnh Điện Biên

VOV.VN - Chiều tối 28/4, trên địa bàn xã Pu Nhi, tỉnh Điện Biên xảy ra mưa đá kèm dông lốc, gây thiệt hại bước đầu đến sản xuất và đời sống của người dân.

Mưa đá kèm dông lốc gây thiệt hại tại tỉnh Điện Biên

Mưa đá kèm dông lốc gây thiệt hại tại tỉnh Điện Biên

VOV.VN - Chiều tối 28/4, trên địa bàn xã Pu Nhi, tỉnh Điện Biên xảy ra mưa đá kèm dông lốc, gây thiệt hại bước đầu đến sản xuất và đời sống của người dân.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục