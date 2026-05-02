Miền Bắc sắp mưa dông

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang nén và đẩy rãnh áp thấp di chuyển xuống phía Nam.

Ở Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ phổ biến 21–24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Dự báo khoảng chiều và tối 3/5, ngày cuối cùng nghỉ lễ 30/4-1/5, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4.

Khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ chiều và đêm 3/5 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Đông Bắc Bộ phổ biến từ 20–23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ; Bắc Trung Bộ phổ biến 21–24 độ.

Khu vực Hà Nội chiều và đêm 3/5 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21–23 độ.

Cảnh báo ngày và đêm 3/5, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20–40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 90mm. Từ chiều 3/5 đến sáng 4/5, khu vực từ Nghệ An đến Tp. Huế có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10–30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có nguy cơ gây lũ quét trên sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại vùng trũng thấp.