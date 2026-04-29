Dông lốc kèm theo mưa lớn gây thiệt hại tài sản người dân ở Thanh Hoá

Trước đó, từ 19h ngày 27/4 đến sáng ngày 28/4/2026 lốc, sét kèm theo mưa đã gây thiệt hại 2 ngôi nhà tại xã Mậu Lâm (1 nhà bị tốc mái ngói, 1 nhà bị tốc mái chống nóng); 262,9 ha lúa giai đoạn trổ bông bị đổ (xã Mậu Lâm 35,4 ha; xã Thăng Bình 135,5 ha; xã Các Sơn 80 ha; xã Quý Lương 12 ha); 7,3 ha ngô bị đổ (xã Mậu Lâm 1,2 ha; xã Quý Lương 6,1 ha); 12 ha keo bị đổ, gãy (xã Quý Lương); 1 cột điện đường dây 0,4 kV bị gãy (thôn Phú Sơn, xã Mậu Lâm).

Nhà của người dân thôn Bót, xã Ngọc Liên bị tốc mái (ảnh BTH)

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, các địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ, giúp đỡ các hộ dân dọn dẹp, cắt cây đổ gãy, chằng chống nhà cửa; hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp kỹ thuật khôi phục sản xuất phù hợp với từng nhóm cây trồng; phối hợp với ngành điện lực khắc phục, thay thế cột điện bị gãy, kiểm tra hệ thống điện, đảm bảo an toàn cho người dân. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị tiếp tục rà soát, thống kê, đánh giá tình hình thiệt hại và mức độ thiệt hại do thiên tai gây ra theo quy định.

Một số hình ảnh thiệt hại tài sản do lốc kèm theo mưa lớn gây ra:

Lốc kèm theo mưa lớn gây thiệt hại tài sản của người dân xã Ngọc Liên (ảnh BTH)

Cây lớn gãy đổ đè lên ô tô tại xã Ngọc Lặc

Dông lốc làm lúa vụ xuân xã Các Sơn đổ diện rộng.