  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Dông lốc kèm theo mưa lớn gây thiệt hại tài sản người dân ở Thanh Hoá

Thứ Tư, 11:53, 29/04/2026
VOV.VN - Theo tổng hợp của Văn phòng Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa từ chiều ngày 28/4 đến sáng 29/4 trên địa bàn các xã Phú Xuân, Hiền Kiệt, Ngọc Liên... đã xảy ra lốc kèm theo mưa làm tốc mái 12 nhà dân và đổ 5 cây cột điện, 22 ha lúa (tại xã Ngọc Liên)...

Trước đó, từ 19h ngày 27/4 đến sáng ngày 28/4/2026 lốc, sét kèm theo mưa đã gây thiệt hại 2 ngôi nhà tại xã Mậu Lâm (1 nhà bị tốc mái ngói, 1 nhà bị tốc mái chống nóng); 262,9 ha lúa giai đoạn trổ bông bị đổ (xã Mậu Lâm 35,4 ha; xã Thăng Bình 135,5 ha; xã Các Sơn 80 ha; xã Quý Lương 12 ha); 7,3 ha ngô bị đổ (xã Mậu Lâm 1,2 ha; xã Quý Lương 6,1 ha); 12 ha keo bị đổ, gãy (xã Quý Lương); 1 cột điện đường dây 0,4 kV bị gãy (thôn Phú Sơn, xã Mậu Lâm).

Nhà của người dân thôn Bót, xã Ngọc Liên bị tốc mái (ảnh BTH)

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, các địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ, giúp đỡ các hộ dân dọn dẹp, cắt cây đổ gãy, chằng chống nhà cửa; hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp kỹ thuật khôi phục sản xuất phù hợp với từng nhóm cây trồng; phối hợp với ngành điện lực khắc phục, thay thế cột điện bị gãy, kiểm tra hệ thống điện, đảm bảo an toàn cho người dân. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị tiếp tục rà soát, thống kê, đánh giá tình hình thiệt hại và mức độ thiệt hại do thiên tai gây ra theo quy định.

Một số hình ảnh thiệt hại tài sản do lốc kèm theo mưa lớn gây ra:

Lốc kèm theo mưa lớn gây thiệt hại tài sản của người dân xã Ngọc Liên (ảnh BTH)
Cây lớn gãy đổ đè lên ô tô tại xã Ngọc Lặc
Dông lốc làm lúa vụ xuân xã Các Sơn đổ diện rộng.
Sỹ Đức/VOV1
Cảnh báo mưa dông, lốc, sét diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ
VOV.VN - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo từ ngày 23–25/4, Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa dông diện rộng, cục bộ mưa to đến rất to trên 100mm/24h, kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Đồng Tháp khẩn trương khắc phục thiệt hại do giông, lốc làm tốc mái 49 căn nhà dân
VOV.VN - Liên quan đến trận giông lốc làm tốc mái 49 nhà dân tại địa bàn các xã: An Long, Tân Long, Thanh Bình ngày 19/4 vừa qua, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa có văn bản chỉ đạo về thực hiện khắc phục thiệt hại thiên tai này.

