Thời tiết hôm nay 5/10: Miền Bắc chuyển lạnh, nhiều nơi có mưa

Dự báo thời tiết hôm nay 5/10, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm nay (4/10), Bắc Bộ chuyển lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Mưa vừa, mưa to và dông tiếp diễn tại nhiều khu vực miền Bắc, miền Trung, cục bộ có nơi mưa rất to.

Từ đêm 5 đến ngày 6/10, mưa tập trung ở phía Nam khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Huế. Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi; riêng Nam Bộ và Lâm Đồng chiều và đêm có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ mưa to. Trong mưa dông, nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày 5/10: Miền Bắc chuyển lạnh, nhiều nơi mưa lớn (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 4 và ngày 5/10

Khu vực TP. Hà Nội

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ gần sáng trời chuyển lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-26 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời chuyển lạnh, có nơi trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng phía Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi. Đêm gió nhẹ, từ mai chuyển bắc đến tây bắc cấp 2-3 . Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ, phía Bắc từ chiều mai gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.