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Thời tiết hôm nay 5/10: Miền Bắc chuyển lạnh, nhiều nơi có mưa

Thứ Hai, 06:24, 05/10/2026
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VOV.VN - Thời tiết hôm nay 5/10: không khí lạnh ảnh hưởng khiến Bắc Bộ chuyển lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ cao nhất phổ biến 24-27 độ C. Hà Nội có mưa vừa, dông, cục bộ mưa to; miền Trung tiếp tục có mưa; Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh có mưa rào, dông vào chiều và đêm.

Dự báo thời tiết hôm nay 5/10, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm nay (4/10), Bắc Bộ chuyển lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Mưa vừa, mưa to và dông tiếp diễn tại nhiều khu vực miền Bắc, miền Trung, cục bộ có nơi mưa rất to.

Từ đêm 5 đến ngày 6/10, mưa tập trung ở phía Nam khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Huế. Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi; riêng Nam Bộ và Lâm Đồng chiều và đêm có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ mưa to. Trong mưa dông, nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

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Thời tiết ngày 5/10: Miền Bắc chuyển lạnh, nhiều nơi mưa lớn (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 4 và ngày 5/10

Khu vực TP. Hà Nội

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ gần sáng trời chuyển lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 24-26 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời chuyển lạnh, có nơi trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng phía Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi. Đêm gió nhẹ, từ mai chuyển bắc đến tây bắc cấp 2-3 . Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ, phía Bắc từ chiều mai gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

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Không khí lạnh tràn về, Bắc Bộ và Thanh Hóa chuyển lạnh từ đêm 4/10

VOV.VN - Một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam, dự báo từ chiều tối và đêm 4/10 sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra các khu vực khác ở Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế. Bắc Bộ và Thanh Hóa chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi rét; nhiều khu vực có mưa vừa, dông, cục bộ mưa to đến rất to.

PV/VOV.VN
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