Thời tiết hôm nay 6/4: Nắng nóng trên diện rộng, nhiều nơi vượt 38 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 5 đến ngày 7/4, thời tiết trên cả nước có nhiều biến động, trong đó nắng nóng có xu hướng gia tăng tại nhiều khu vực.

Tại Bắc Bộ, thời tiết phổ biến đêm không mưa, ngày nắng, có nơi xuất hiện nắng nóng. Riêng khu vực Tây Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Bộ ghi nhận nắng nóng diện rộng, cục bộ có nơi nắng nóng gay gắt. Từ ngày 7/4, nắng nóng có khả năng mở rộng trên toàn khu vực.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Tại các khu vực khác, mưa rào và dông xuất hiện rải rác vào chiều tối và đêm, ban ngày trời nắng, cục bộ có nơi nắng nóng. Đáng chú ý, khu vực miền Đông Nam Bộ duy trì nắng nóng trong ngày; từ ngày 7/4, nắng nóng có khả năng xảy ra trên diện rộng ở Nam Bộ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, người dân cần chủ động phòng tránh.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước hôm nay 6/4

TP. Hà Nội: Có mây, đêm không mưa; ngày nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ

Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm không mưa; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực Tây Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ

Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ; riêng khu vực Tây Bắc 35-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm không mưa; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ; riêng khu vực đồng bằng 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ, có nơi trên 39 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 35-37 độ, có nơi trên 39 độ; phía Nam 32-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ; riêng miền Đông 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, đêm không mưa; ngày nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.