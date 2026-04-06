中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thời tiết hôm nay 6/4: Nắng nóng trên diện rộng, nhiều nơi vượt 38 độ C

Thứ Hai, 05:26, 06/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thời tiết hôm nay 6/4, thời tiết cả nước phổ biến ít mưa, nắng mạnh, nhiều khu vực xuất hiện nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất tại một số nơi ở Bắc Bộ và Trung Bộ có thể vượt ngưỡng 38-39 độ C, trong khi khu vực Nam Bộ tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng trong ngày.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 5 đến ngày 7/4, thời tiết trên cả nước có nhiều biến động, trong đó nắng nóng có xu hướng gia tăng tại nhiều khu vực.

Tại Bắc Bộ, thời tiết phổ biến đêm không mưa, ngày nắng, có nơi xuất hiện nắng nóng. Riêng khu vực Tây Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Bộ ghi nhận nắng nóng diện rộng, cục bộ có nơi nắng nóng gay gắt. Từ ngày 7/4, nắng nóng có khả năng mở rộng trên toàn khu vực.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Tại các khu vực khác, mưa rào và dông xuất hiện rải rác vào chiều tối và đêm, ban ngày trời nắng, cục bộ có nơi nắng nóng. Đáng chú ý, khu vực miền Đông Nam Bộ duy trì nắng nóng trong ngày; từ ngày 7/4, nắng nóng có khả năng xảy ra trên diện rộng ở Nam Bộ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, người dân cần chủ động phòng tránh.

thoi tiet hom nay 6 4 nang nong tren dien rong, nhieu noi vuot 38 do c hinh anh 1
Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước hôm nay 6/4

TP. Hà Nội: Có mây, đêm không mưa; ngày nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ
Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm không mưa; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực Tây Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ
Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ; riêng khu vực Tây Bắc 35-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm không mưa; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ; riêng khu vực đồng bằng 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ, có nơi trên 39 độ. 

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ
Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 35-37 độ, có nơi trên 39 độ; phía Nam 32-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ; riêng miền Đông 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, đêm không mưa; ngày nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

VOV.VN - Trong 1–2 ngày tới, nắng nóng tiếp tục bao trùm khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi và miền Đông Nam Bộ, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt với nhiệt độ có thể vượt 38°C, độ ẩm thấp gây cảm giác oi bức, khô nóng kéo dài.

Nắng nóng kéo dài không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi, mất nước mà còn âm thầm làm tăng nguy cơ tổn thương thận. Đáng lo ngại, nhiều thói quen tưởng vô hại có thể gây rối loạn điện giải, góp phần hình thành sỏi thận.

VOV.VN - Theo dự báo Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh nắng nóng năm 2026 sẽ xuất hiện nhiều hơn, kéo dài nhiều ngày và gay gắt hơn năm 2025.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục