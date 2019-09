Thời tiết hôm nay: Mưa lớn diện rộng từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ nối với vùng áp thấp suy yếu từ áp thấp nhiệt đới trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh Quảng Trị- Quảng Nam nên trong ngày hôm nay (05/9), ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 30-60mm/24 giờ); riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to đến rất to (80-150mm/24 giờ, có nơi trên 150mm/24h). Ở Tây Nguyên có mưa vừa, có nơi mưa to (20-50mm/24h, có nơi trên 50mm/24h).

Từ đêm nay mưa lớn giảm dần ở Trung Bộ.

Mưa to diện rộng gây nguy cơ ngập lụt ở vùng trũng, thành phố và khu đô thị các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế.

Hiện nay, lũ trên thượng lưu các sông ở Quảng Bình đã đạt đỉnh và đang xuống, hạ lưu các sông ở Quảng Bình đang dao động ở mức cao; các sông ở Hà Tĩnh đang lên; các sông ở Quảng Trị đang xuống.

Nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng, thành phố và khu đô thị các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, các huyện:

- Tỉnh Nghệ An: Tương Dương, Con Cuông, Thanh Chương, Hưng Nguyên, thành phố Vinh.

- Tỉnh Hà Tĩnh: Hương Khê, Hương Sơn, Vụ Quang, Kỳ Anh, thành phố Hà Tĩnh, Cẩm Xuyên.

- Tỉnh Quảng Bình: Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch, Quảng Trạch, thành phố Đồng Hới.

- Tỉnh Quảng Trị: Hướng Hóa, Đăkrông, thị xã Quảng Trị, thành phố Đông Hà.

Đặc biệt là các huyện Hương Khê, Hương Sơn, Vụ Quang (Hà Tĩnh), Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch (Quảng Bình), Hướng Hóa, Đăkrông (Quảng Trị).

Thời tiết cụ thể ở các vùng như sau:

Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 61 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 280C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 340C.

Phía Tây Bắc Bộ cCó mây, ngày nắng; đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 56 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 260C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 340C, có nơi trên 340C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Nam đồng bằng và ven biển nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 270C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 350C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, riêng các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình có mưa to đến rất to; đêm có mưa, riêng các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió tây bắc đến tây cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét. Độ ẩm từ 68 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 270C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 290C, có nơi trên 300C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét. Độ ẩm từ 53 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 270C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 340C, phía Nam có nơi trên 340C.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 74 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 230C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 280C, có nơi trên 280C.