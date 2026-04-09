Thời tiết ngày 10/4: Miền Bắc và Trung Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ

Thứ Năm, 21:00, 09/04/2026
VOV.VN - Ngày 10/4, nắng nóng tiếp tục bao trùm nhiều khu vực trên cả nước, trong đó Bắc Bộ và Trung Bộ có nơi nắng nóng gay gắt, đặc biệt gay gắt với nhiệt độ vượt 40 độ C. Chiều tối và đêm, một số khu vực Tây Bắc Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông, tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 9 đến ngày 11/4, thời tiết trên phạm vi cả nước có sự phân hóa rõ rệt, nhiều khu vực xuất hiện nắng nóng gay gắt, trong khi chiều tối và đêm có khả năng xảy ra mưa dông.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế dự báo chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ban ngày xuất hiện nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Tây Bắc Bộ và khu vực từ TP Đà Nẵng đến phía Đông Đắk Lắk chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác; ban ngày có nắng nóng, nhiều nơi nắng nóng gay gắt.

Tại Đông Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, thời tiết phổ biến ngày nắng nóng, cục bộ có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Khánh Hòa và phía Đông Lâm Đồng ban ngày trời nắng, chiều tối và đêm có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh.

thoi tiet ngay 10 4 mien bac va trung bo nang nong gay gat, co noi tren 40 do hinh anh 1
Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước đêm 9, ngày 10/4

TP. Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng (trừ Quảng Ninh, Hải Phòng), có nơi nắng nóng gay gắt. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ; riêng Quảng Ninh, Hải Phòng 32-34 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Gió tây nam đến nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 37-40 độ, có nơi trên 40 độ. 

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; phía Nam 32-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.

PV/VOV.VN
Nắng nóng làm đảo lộn cuộc sống và sinh hoạt của người dân cố đô Huế

VOV.VN - Những ngày qua trên nhiều tuyến phố ở Huế, dòng người thưa thớt hẳn; ai cũng vội vã để tránh nắng nóng. Nhiệt độ ngoài trời nhiều thời điểm vượt ngưỡng 40 độ C, khiến nhịp sống thường ngày của người dân bị đảo lộn đáng kể.

Người Hà Nội "nung mình" trong đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên năm 2026

VOV.VN - Đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên của năm 2026 khiến nền nhiệt Hà Nội tăng cao, làm xáo trộn nhịp sống thường nhật và khiến nhiều người chật vật thích nghi.

Gia tăng bệnh mẩn ngứa khắp người, nấm da chân do nắng nóng đầu mùa

VOV.VN - Dù mới đầu hè, nhiều khu vực ở Trung Bộ đã ghi nhận nền nhiệt vượt ngưỡng 40°C. Tại Hà Nội, nắng nóng khiến số ca mắc các bệnh về da gia tăng. Theo dự báo, thủ đô sẽ bước vào “đỉnh nóng” trong khoảng ngày 11–12/4, với nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 39°C, nhiệt độ cảm nhận có thể lên khoảng 43-44°C.

