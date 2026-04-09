Thời tiết ngày 10/4: Miền Bắc và Trung Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 9 đến ngày 11/4, thời tiết trên phạm vi cả nước có sự phân hóa rõ rệt, nhiều khu vực xuất hiện nắng nóng gay gắt, trong khi chiều tối và đêm có khả năng xảy ra mưa dông.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế dự báo chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ban ngày xuất hiện nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Tây Bắc Bộ và khu vực từ TP Đà Nẵng đến phía Đông Đắk Lắk chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác; ban ngày có nắng nóng, nhiều nơi nắng nóng gay gắt.

Tại Đông Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, thời tiết phổ biến ngày nắng nóng, cục bộ có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Khánh Hòa và phía Đông Lâm Đồng ban ngày trời nắng, chiều tối và đêm có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh.

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước đêm 9, ngày 10/4

TP. Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng (trừ Quảng Ninh, Hải Phòng), có nơi nắng nóng gay gắt. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ; riêng Quảng Ninh, Hải Phòng 32-34 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Gió tây nam đến nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 37-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; phía Nam 32-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.