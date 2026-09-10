Dự báo thời tiết ngày 11/9: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc tỉnh Nghệ An đêm 10/9 và sáng 11/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau đó có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Các khu vực khác có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày 11/9: Bắc Bộ mưa dông, Trung Bộ và Nam Bộ có nơi mưa rất to (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 10 và ngày 11/9

Khu vực TP. Hà Nội

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm trời mát.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm trời mát.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa và phía Bắc Nghệ An) có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc đêm trời mát.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Khu vực Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.