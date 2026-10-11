Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối nay (11/10) đến ngày 12/10, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm; Chiều tối và đêm 11/10, Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào, dông rải rác 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Trong mưa dông, cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét, sạt lở đất và ngập úng, ảnh hưởng đến sản xuất, nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Thời tiết ngày 12/10: Bắc Bộ nắng, Trung Bộ và Nam Bộ có mưa dông (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 11 và ngày 12/10

Khu vực TP. Hà Nội

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế

Có mây, có mưa vài nơi; riêng TP.Huế có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông . Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, phía Bắc (Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk) có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.