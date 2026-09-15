Dự báo thời tiết ngày 16/9, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm nay (15/9) đến ngày 17/9, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông; các khu vực khác ở Bắc Bộ mưa rào, dông rải rác. Từ Hà Tĩnh đến phía Bắc Quảng Trị có mưa, mưa vừa, dông rải rác, cục bộ mưa to; từ phía Nam Quảng Trị đến Huế, duyên hải Nam Trung Bộ và cao nguyên Trung Bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to, tập trung vào chiều tối. Nam Bộ chiều tối có mưa rào, dông rải rác, từ ngày 17/9 mưa tăng, có nơi mưa to. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày 16/9: Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Huế mưa lớn, Hà Nội mưa rất to (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 15 và ngày 16/9

Khu vực TP. Hà Nội

Nhiều mây, có mưa to đến rất to và có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng phía Nam các tỉnh Phú Thọ, Sơn La và Lào Cai có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 29 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, khu vực trung du và đồng bằng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; các nơi khác có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-29 độ, phía Nam 30-32 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông và nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 32 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông và nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Có mây, có mưa rào và dông và nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.