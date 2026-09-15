English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thời tiết ngày 16/9: Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Huế mưa lớn, Hà Nội mưa rất to

Thứ Ba, 21:00, 15/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thời tiết ngày 16/9: Bắc Bộ, Thanh Hóa đến phía Bắc Huế có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông. Hà Nội có mưa to đến rất to, trong khi Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông chủ yếu về chiều tối, có nơi mưa to.

Dự báo thời tiết ngày 16/9, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm nay (15/9) đến ngày 17/9, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông; các khu vực khác ở Bắc Bộ mưa rào, dông rải rác. Từ Hà Tĩnh đến phía Bắc Quảng Trị có mưa, mưa vừa, dông rải rác, cục bộ mưa to; từ phía Nam Quảng Trị đến Huế, duyên hải Nam Trung Bộ và cao nguyên Trung Bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to, tập trung vào chiều tối. Nam Bộ chiều tối có mưa rào, dông rải rác, từ ngày 17/9 mưa tăng, có nơi mưa to. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

thoi tiet ngay 16 9 bac bo, thanh hoa den hue mua lon, ha noi mua rat to hinh anh 1
Thời tiết ngày 16/9: Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Huế mưa lớn, Hà Nội mưa rất to (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 15 và ngày 16/9

Khu vực TP. Hà Nội

Nhiều mây, có mưa to đến rất to và có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng phía Nam các tỉnh Phú Thọ, Sơn La và Lào Cai có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 29 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, khu vực trung du và đồng bằng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; các nơi khác có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-29 độ, phía Nam 30-32 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông và nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 32 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông và nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Có mây, có mưa rào và dông và nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hơn 3.000 người dân xã miền núi Nghệ An bị chia cắt do mưa lớn
Hơn 3.000 người dân xã miền núi Nghệ An bị chia cắt do mưa lớn

VOV.VN - Mưa lớn những ngày qua kết hợp với nước từ thượng nguồn đổ về khiến hơn 630 hộ dân với gần 3.100 người tại 7 bản ở xã Tam Thái, tỉnh Nghệ An bị chia cắt giao thông.

Hơn 3.000 người dân xã miền núi Nghệ An bị chia cắt do mưa lớn

Hơn 3.000 người dân xã miền núi Nghệ An bị chia cắt do mưa lớn

VOV.VN - Mưa lớn những ngày qua kết hợp với nước từ thượng nguồn đổ về khiến hơn 630 hộ dân với gần 3.100 người tại 7 bản ở xã Tam Thái, tỉnh Nghệ An bị chia cắt giao thông.

Mưa lớn, nhiều tuyến đường ở Bắc Ninh ngập sâu trong nước
Mưa lớn, nhiều tuyến đường ở Bắc Ninh ngập sâu trong nước

VOV.VN -Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, giao thông gặp khó khăn. Tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các địa phương chủ động tiêu thoát nước, kiểm soát các khu vực ngập sâu.

Mưa lớn, nhiều tuyến đường ở Bắc Ninh ngập sâu trong nước

Mưa lớn, nhiều tuyến đường ở Bắc Ninh ngập sâu trong nước

VOV.VN -Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, giao thông gặp khó khăn. Tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các địa phương chủ động tiêu thoát nước, kiểm soát các khu vực ngập sâu.

Mưa lớn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ kéo dài đến bao giờ?
Mưa lớn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ kéo dài đến bao giờ?

VOV.VN - Mưa lớn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ được dự báo kéo dài đến ngày 18/9, trong đó mưa to còn duy trì đến hết ngày 16/9. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều khu vực trung du, miền núi.

Mưa lớn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ kéo dài đến bao giờ?

Mưa lớn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ kéo dài đến bao giờ?

VOV.VN - Mưa lớn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ được dự báo kéo dài đến ngày 18/9, trong đó mưa to còn duy trì đến hết ngày 16/9. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều khu vực trung du, miền núi.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục