Mưa lớn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ kéo dài đến bao giờ?

Mưa lớn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ kéo dài đến 18/9

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định: "Mưa ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ kéo dài đến ngày 18/9. Tuy nhiên, mưa to sẽ còn duy trì đến hết ngày 16/9. Từ đêm 16/9, khu vực vẫn có nhiều mưa nhưng mưa lớn sẽ giảm dần. Đáng chú ý, người dân cần đặc biệt lưu ý nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại khu vực trung du, vùng núi Bắc Bộ, phía Tây Thanh Hóa và Nghệ An".

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia

Theo dự báo, từ ngày 15/9 đến hết ngày 16/9, phía Nam Phú Thọ, Hưng Yên, Ninh Bình và Thanh Hóa có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Phía Nam Lào Cai, Sơn La, phía Bắc Phú Thọ, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh và Nghệ An có mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến 80-120mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Tại Quảng Ninh, Lạng Sơn và phía Nam Tuyên Quang, Thái Nguyên, khu vực này có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 150mm. Cơ quan khí tượng đồng thời cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa có cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Những khu vực nào tiếp tục có mưa lớn?

Ngoài Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, ngày và đêm 15/9, Hà Tĩnh và phía Bắc Quảng Trị có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Chiều và tối 15/9, từ phía Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi và khu vực Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Trong những trận mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn gây ngập cục bộ ở nhiều nơi của Hà Nội

Dự báo từ đêm 16/9, mưa lớn ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá được cảnh báo ở cấp 1. Riêng phía Nam Phú Thọ, Hưng Yên, Ninh Bình và Thanh Hóa, cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 2.

Mực nước nhiều sông đang lên

Cùng với mưa lớn, mực nước trên các sông ở Phú Thọ, Ninh Bình, sông Thao (Lào Cai) và các sông ở Thanh Hóa đang lên. Lúc 7h ngày 15/9, mực nước trên sông Bôi tại trạm Hưng Thi đạt 12,47m, thấp hơn báo động 3 là 0,53m.

Trên sông Âm tại trạm Lang Chánh (Thanh Hóa), mực nước đạt 48,76m, cao hơn báo động 1 là 0,26m. Trên sông Chu tại trạm Cửa Đạt, mực nước đạt 28,13m, cao hơn báo động 1 là 0,13m. Mực nước trên các sông khác ở Lào Cai, Phú Thọ, Ninh Bình và Thanh Hóa hiện vẫn dưới báo động 1.

Cảnh báo một đợt lũ trên sông Bắc Bộ và Thanh Hóa

Từ ngày 15 đến 16/9, trên các sông ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Bôi (Phú Thọ) được dự báo lên trên báo động 3. Sông Hoàng Long (Ninh Bình) có khả năng lên mức báo động 2-3.

Nhiều khu vực ở Hà Nội ngập sâu

Tại Thanh Hóa, lũ trên sông Bưởi, thượng lưu sông Mã và sông Chu có khả năng lên mức báo động 1-2, có nơi trên báo động 2. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị và sạt lở đất trên các sườn dốc tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được cảnh báo ở cấp 1.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất gia tăng

Mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp. Đặc biệt, tại khu vực miền núi, lượng mưa lớn trong thời gian ngắn có thể làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.

Lũ trên các sông cũng có thể gây ngập vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng đến giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, đời sống người dân và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Người dân tại các khu vực có nguy cơ cần thường xuyên theo dõi bản tin dự báo mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất, đồng thời chủ động phương án bảo đảm an toàn cho người và tài sản.

Thông tin cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất theo thời gian thực được cung cấp trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong các bản tin riêng về lũ quét, sạt lở đất.