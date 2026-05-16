Thời tiết ngày 17/5: Hà Nội và Bắc Bộ mưa dông diện rộng, cục bộ có nơi mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 16 đến ngày 18/5, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi xảy ra dông. Đông Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; Tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng chiều tối và tối ngày 17-18/5 có khả năng xảy ra mưa rào và dông rải rác.

Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong khi đó, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, một số nơi mưa lớn.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước, đêm 16, ngày 17/5

TP. Hà Nội: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, phía Bắc đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm nay và chiều mai có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nam Bộ: Có mây, đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.