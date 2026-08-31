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Thời tiết ngày 1/9: Miền Bắc nắng nóng, miền Trung mưa lớn

Thứ Hai, 21:00, 31/08/2026
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VOV.VN - Thời tiết ngày 1/9: Miền Bắc nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, Hà Nội cao nhất 35-37 độ C. Trong khi đó, từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to; Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông, có nơi mưa to.

Dự báo thời tiết ngày 1/9, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm nay (31/8) đến ngày 2/9, Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng 1/9 nắng nóng. Từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có mưa rào, dông vài nơi.

Đêm nay, Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to. Từ 2/9, khu vực này nắng nóng, có nơi gay gắt. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều, đêm có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to. Các khu vực khác ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

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Thời tiết ngày 1/9: Miền Bắc nắng nóng, miền trung mưa lớn (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 31/8 và ngày 1/9

Khu vực TP. Hà Nội

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng Lai Châu, Điện Biên, Sơn La ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, có nơi dưới 24 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; riêng khu vực Tây Bắc 31-34 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, phía Bắc có nơi trên 34 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng Tp. Đà Nẵng đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông; ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Khu vực Nam Bộ

Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

PV/VOV.VN
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