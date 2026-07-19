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Thời tiết ngày 20/7: Hà Nội, Bắc Bộ mưa to, vùng núi cảnh báo mưa rất to

Chủ Nhật, 21:00, 19/07/2026
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VOV.VN - Ngày 20/7, Hà Nội nhiều mây, có lúc xuất hiện mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C; Nhiều khu vực ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa, riêng vùng núi, trung du và Quảng Ninh có mưa vừa đến mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 19 đến ngày 21/7: Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh từ đêm 19 đến đêm 20/7 xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông.

Khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ban ngày nắng nóng, cục bộ có nơi nắng nóng gay gắt; Các khu vực còn lại có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối, tối có mưa rào rải rác, có nơi xảy ra dông.

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Ngày 20/7, Hà Nội, Bắc Bộ mưa to, vùng núi cảnh báo mưa rất to (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước, đêm 19, ngày 20/7

TP. Hà Nội: Nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, khu Tây Bắc 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ; riêng khu Tây Bắc 25-28 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng vùng núi trung du và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, có nơi dưới 24 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, riêng đồng bằng 31-34 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ, có nơi dưới 27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ.
Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 35-37 độ, có nơi trên 38 độ; phía Nam 32-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.

PV/VOV.VN
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