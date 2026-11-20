Dự báo thời tiết ngày 21/11, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm nay (20/11) đến ngày 22/11, Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị có mưa vài nơi, trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. TP. Huế, TP. Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to đến hết ngày 21/11, sau mưa giảm dần; TP. Huế trời lạnh. Phía Nam Quảng Trị, phía Đông Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa rào rải rác, cục bộ có dông. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày 21/11: Miền Bắc rét, miền Trung mưa lớn, Nam Bộ nắng (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 20 và ngày 21/11

Khu vực TP. Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-16 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 19-21 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, riêng khu Tây Bắc 13-16 độ, có nơi dưới 13 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi 11-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; Phía Nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng Tp Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 15-18 độ; phía Nam 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ; phía Nam có nơi trên 22 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.