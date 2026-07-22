Thời tiết ngày 23/7: Hà Nội, Bắc Bộ mưa dông rải rác, cục bộ mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 22 đến ngày 24/7, Bắc Bộ có xu hướng gia tăng mưa. Đêm 22 và ngày 23/7, khu vực có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to; từ đêm 23 đến ngày 24/7 xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Bắc Trung Bộ ngày 23/7 có nắng, riêng Nam Nghệ An và Hà Tĩnh nắng nóng; từ ngày 24/7 xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi - Đắk Lắk tiếp tục nắng nóng, có nơi gay gắt, sau đó dịu dần từ ngày 24/7. Các khu vực còn lại chiều tối và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 23/7, Hà Nội, Bắc Bộ mưa dông rải rác, cục bộ mưa to (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước, đêm 22, ngày 23/7

TP. Hà Nội: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, khu Tây Bắc 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng từ Nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ, phía Nam có nơi trên 37 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; phía Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 35-37 độ, có nơi trên 38 độ; phía Nam 32-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộc có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộc có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộc có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.