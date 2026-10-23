Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (23/10), vùng biển Cà Mau, vùng biển phía Nam và khu vực Nam Biển Đông có mưa rào, dông rải rác.

Đêm 23/10 và ngày 24/10, vùng biển phía Đông Bắc Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 4-6m, biển động mạnh. Các vùng biển từ Vĩnh Long đến An Giang, vịnh Thái Lan và Nam Biển Đông có mưa dông, nguy cơ lốc xoáy, gió giật cấp 7-8, sóng cao trên 2m; Từ đêm 24/10, gió mạnh ở phía Đông Bắc Bắc Biển Đông giảm dần. Tàu thuyền hoạt động tại các vùng biển trên cần đề phòng gió mạnh, sóng lớn và thời tiết nguy hiểm.

Thời tiết ngày 24/10: Bắc Bộ nắng nóng, Nam Bộ chiều tối có mưa dông (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 23 và ngày 24/10

Khu vực TP. Hà Nội

Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng miền Tây chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.