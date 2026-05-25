English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thời tiết ngày 26/5: Bắc Bộ và Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C

Thứ Hai, 21:00, 25/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 26/5, Hà Nội và nhiều tỉnh, thành Bắc Bộ tiếp tục hứng đợt nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Thời tiết oi bức kéo dài trong ngày, trong khi chiều tối và đêm một số khu vực có thể xuất hiện mưa dông kèm lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 25 đến ngày 27/5, đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi.

Các khu vực còn lại ở Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên), TP Đà Nẵng và phía Đông từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng duy trì nắng nóng, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào, dông cục bộ; Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, riêng ngày 26/5 có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Chiều tối 27/5, mưa dông gia tăng, cục bộ có nơi mưa to.

thoi tiet ngay 26 5 bac bo va ha noi nang nong gay gat, co noi tren 40 do c hinh anh 1
Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước, đêm 25, ngày 26/5

TP. Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Gió nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 29-31 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 38-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; riêng Lai Châu, Điện Biên ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ, có nơi dưới 25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 39 độ; riêng Lai Châu, Điện Biên 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Đông Bắc Bộ: Ít mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; riêng đồng bằng có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 28-31 độ, vùng núi có nơi dưới 27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 37-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Ít mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 28-31 độ, có nơi dưới 28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 38-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

PV/VOV.VN
Tag: nắng nóng gay gắt thời tiết thời tiết ngày 26/5 thời tiết hà nội dự báo thời tiết thời tiết mới nhất thời tiết hôm nay
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Những nguy cơ sức khỏe trong đợt nắng nóng đỉnh điểm kéo dài
Những nguy cơ sức khỏe trong đợt nắng nóng đỉnh điểm kéo dài

VOV.VN - Nắng nóng gay gắt tiếp tục bao trùm Hà Nội và nhiều tỉnh thành trên cả nước, với nền nhiệt có nơi chạm ngưỡng 40 độ C. Thời tiết khắc nghiệt làm gia tăng nguy cơ say nắng, mất nước và nhiều vấn đề sức khỏe, đặc biệt với người già, trẻ nhỏ và lao động ngoài trời.

Những nguy cơ sức khỏe trong đợt nắng nóng đỉnh điểm kéo dài

Những nguy cơ sức khỏe trong đợt nắng nóng đỉnh điểm kéo dài

VOV.VN - Nắng nóng gay gắt tiếp tục bao trùm Hà Nội và nhiều tỉnh thành trên cả nước, với nền nhiệt có nơi chạm ngưỡng 40 độ C. Thời tiết khắc nghiệt làm gia tăng nguy cơ say nắng, mất nước và nhiều vấn đề sức khỏe, đặc biệt với người già, trẻ nhỏ và lao động ngoài trời.

Nắng nóng đặc biệt gay gắt: Hệ thống điện miền Bắc liên tục lập những kỷ lục mới
Nắng nóng đặc biệt gay gắt: Hệ thống điện miền Bắc liên tục lập những kỷ lục mới

VOV.VN - Nắng nóng gay gắt trên cả 3 miền khiến tiêu thụ điện cả nước trong 2 ngày cuối tuần vẫn ở mức rất cao. Trong đó, mặc dù là ngày Chủ nhật, phụ tải miền Bắc dự kiến đạt 26.800MW, cao hơn ngày 23/5 khoảng 300MW, đánh dấu mức kỷ lục tiêu thụ mới trong năm 2026 ở khu vực này.

Nắng nóng đặc biệt gay gắt: Hệ thống điện miền Bắc liên tục lập những kỷ lục mới

Nắng nóng đặc biệt gay gắt: Hệ thống điện miền Bắc liên tục lập những kỷ lục mới

VOV.VN - Nắng nóng gay gắt trên cả 3 miền khiến tiêu thụ điện cả nước trong 2 ngày cuối tuần vẫn ở mức rất cao. Trong đó, mặc dù là ngày Chủ nhật, phụ tải miền Bắc dự kiến đạt 26.800MW, cao hơn ngày 23/5 khoảng 300MW, đánh dấu mức kỷ lục tiêu thụ mới trong năm 2026 ở khu vực này.

Nắng nóng kéo dài, nhiều bệnh lý nguy hiểm vào mùa
Nắng nóng kéo dài, nhiều bệnh lý nguy hiểm vào mùa

VOV.VN - Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Oxy cao áp Việt - Nga, Bộ Quốc phòng cho biết, nắng nóng kéo dài tác động đồng thời lên nhiều cơ quan trong cơ thể và môi trường sống, khiến nhiều nhóm bệnh cùng tăng trong một thời gian ngắn, trong đó có các bệnh lý nguy hiểm như đột quỵ, sốc nhiệt, tiêu chảy, bệnh hô hấp...

Nắng nóng kéo dài, nhiều bệnh lý nguy hiểm vào mùa

Nắng nóng kéo dài, nhiều bệnh lý nguy hiểm vào mùa

VOV.VN - Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Oxy cao áp Việt - Nga, Bộ Quốc phòng cho biết, nắng nóng kéo dài tác động đồng thời lên nhiều cơ quan trong cơ thể và môi trường sống, khiến nhiều nhóm bệnh cùng tăng trong một thời gian ngắn, trong đó có các bệnh lý nguy hiểm như đột quỵ, sốc nhiệt, tiêu chảy, bệnh hô hấp...

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục