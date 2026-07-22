Thời sự quốc tế tối 22/7: Tiết lộ thời gian phiên tòa xét xử ông Maduro tại Mỹ

Mỹ tập trận quân sự đầu tiên tại Venezuela sau vụ bắt giữ ông Maduro

VOV.VN - Quân đội Mỹ ngày 23/5 tiến hành cuộc diễn tập quân sự trên không phận thủ đô Caracas của Venezuela. Đây là cuộc tập trận đầu tiên của Mỹ tại Venezuela kể từ chiến dịch bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro hồi đầu năm nay.