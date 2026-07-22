Thời sự quốc tế tối 22/7: Tiết lộ thời gian phiên tòa xét xử ông Maduro tại Mỹ

VOV.VN - Quân đội Mỹ ngày 23/5 tiến hành cuộc diễn tập quân sự trên không phận thủ đô Caracas của Venezuela. Đây là cuộc tập trận đầu tiên của Mỹ tại Venezuela kể từ chiến dịch bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro hồi đầu năm nay.
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VOV.VN - Quan chức Venezuela Alex Saab, một doanh nhân người Colombia - Venezuela và là đồng minh của ông Nicolas Maduro, đã bị trục xuất sang Mỹ, theo cơ quan xuất nhập cảnh Venezuela (SAIME) hôm 16/5.
VOV.VN - Quan chức Venezuela Alex Saab, một doanh nhân người Colombia - Venezuela và là đồng minh của ông Nicolas Maduro, đã bị trục xuất sang Mỹ, theo cơ quan xuất nhập cảnh Venezuela (SAIME) hôm 16/5.
VOV.VN - Mỹ cho phép Venezuela thanh toán chi phí pháp lý cho Tổng thống Nicolás Maduro và phu nhân trong vụ án hình sự tại New York, đánh dấu thay đổi đáng chú ý trong lập trường trừng phạt của Washington.
VOV.VN - Mỹ cho phép Venezuela thanh toán chi phí pháp lý cho Tổng thống Nicolás Maduro và phu nhân trong vụ án hình sự tại New York, đánh dấu thay đổi đáng chú ý trong lập trường trừng phạt của Washington.
VOV.VN - Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro ngày 26/3 đã ra hầu tòa lần thứ hai tại tòa án liên bang ở Manhattan, New York (Mỹ), trong vụ án liên quan đến các cáo buộc buôn bán ma túy và “khủng bố ma túy”.
VOV.VN - Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro ngày 26/3 đã ra hầu tòa lần thứ hai tại tòa án liên bang ở Manhattan, New York (Mỹ), trong vụ án liên quan đến các cáo buộc buôn bán ma túy và “khủng bố ma túy”.