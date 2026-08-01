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Thời tiết ngày 2/8: Hà Nội có mưa dông, Bắc Bộ cục bộ mưa to

Thứ Bảy, 21:00, 01/08/2026
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VOV.VN - Thời tiết ngày 2/8: Hà Nội có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C. Bắc Bộ tiếp tục mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; nhiều khu vực trên cả nước cũng có mưa dông, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm nay đến ngày 3/8, thời tiết nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục có mưa rào và dông. Bắc Bộ và Thanh Hóa có nơi mưa to, trong khi từ ngày 3/8, mưa có xu hướng gia tăng, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Cụ thể, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 3/8, khu vực này có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; Từ Nghệ An đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Nghệ An, đêm nay và ngày 2/8 có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

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Ngày 2/8, Hà Nội có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 1 và ngày 2/8

Khu vực TP. Hà Nội

Có mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ 

Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ 

Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế

Có mây, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ 

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

PV/VOV.VN
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