5 xã ở Sơn La trong tình huống khẩn cấp về thiên tai

Theo quyết định, trong khoảng thời gian trên, Sơn La xảy ra 6 đợt mưa lớn diện rộng, chủ yếu do tác động của rãnh áp thấp, dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao, một số đợt chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và bão. Mưa tập trung mạnh nhất trong các đợt từ ngày 8-12/7, ngày 16-17/7 và ngày 22-25/8. Tổng lượng mưa lớn nhất lần lượt đạt 525,8mm; 410,6mm và 344,4mm.

Mưa lớn, giông lốc khiến nhiều nhà dân bị ảnh hưởng (ảnh xã Mường Chiên)

Mưa lớn kéo dài với cường độ cao khiến đất bão hòa nước, làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất, lũ quét và ngập úng, nhất là ở khu vực miền núi, ven sông, suối và các vị trí ta luy.

Tại 5 xã trên, thiên tai đã làm gần 400 nhà ở bị thiệt hại, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp; làm hư hỏng nhiều tuyến đường giao thông, công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình công cộng. Nhiều vị trí đã xuất hiện các vết nứt và cung trượt lớn, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt trượt, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân và an toàn công trình hạ tầng.

Đường giao thông bị sạt taluy dương (xã Mường Chiên)

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Sơn La yêu cầu chính quyền 5 xã Chiềng Lao, Mường Bú, Mường Lạn, Mường Chiên và Ngọc Chiến theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai; tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h trong thời gian xảy ra mưa lũ; kịp thời thông tin, cảnh báo và triển khai các biện pháp ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Các địa phương chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả theo phương châm “bốn tại chỗ”; tổ chức sơ tán, di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm, bố trí nơi ở tạm an toàn. Đồng thời, bảo đảm lương thực, nước uống, thuốc chữa bệnh, nhu yếu phẩm, vệ sinh môi trường và các điều kiện thiết yếu cho người dân tại nơi sơ tán.

Người dân bị thiệt hại nặng về nhà ở, sản xuất... (Xã Ngọc Chiến)

Tại những khu vực có nguy cơ sạt lở, thiết lập rào chắn, biển cảnh báo; bố trí lực lượng trực, chốt chặn 24/24h, không để người và phương tiện đi vào hoặc quay trở lại khi chưa bảo đảm an toàn. Các xã phối hợp tổ chức cảnh báo, phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực bị ảnh hưởng; huy động lực lượng, phương tiện, vật tư hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở, khôi phục sản xuất, sớm ổn định cuộc sống.

Nhiều khu vực nguy cơ cao xảy ra lũ ống lũ quét, sạt lở đất

UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương rà soát, xác định cụ thể những hộ dân có nguy cơ cao phải sơ tán, di dời; phối hợp với cơ quan chuyên môn điều tra, khảo sát, đánh giá và khoanh vùng nguy cơ sạt lở, làm căn cứ đề xuất giải pháp phòng tránh, khắc phục phù hợp.

Đôngg thời yêu cầu các Sở: Xây dựng, Công thương, Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các địa phương rà soát phương án phòng tránh lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt; hướng dẫn các xã ứng phó, khắc phục hậu quả và bảo vệ sản xuất nông nghiệp; chủ trì, đề xuất giải pháp khắc phục các công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật, trường học, bệnh viện, công trình công cộng, công trình thiết yếu và phương án bố trí, sắp xếp dân cư bảo đảm an toàn; phối hợp với các đơn vị quản lý điện kiểm tra, xử lý những vị trí bị ảnh hưởng, bảo đảm an toàn vận hành và khôi phục cấp điện.