Thời tiết ngày 4/7: Hà Nội mưa dông, Bắc Bộ có nơi mưa rất to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 3 đến ngày 5/7: Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to đến rất to, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng Tây Bắc Bộ đêm 3/7 mưa vài nơi, từ ngày 4/7 có mưa rào và dông rải rác.

Khu vực từ Nghệ An đến TP Huế, phía Đông Đắk Lắk và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa rất to, tập trung từ đêm 3 đến ngày 4/7; Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào, dông rải rác vào chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa to.

Ngày 4/7, Hà Nội mưa dông, Bắc Bộ có nơi mưa rất to (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước, đêm 3, ngày 4/7

TP. Hà Nội: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, riêng khu Đông Bắc từ chiều mai có mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2-3, riêng vùng ven biển gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng Thanh Hóa từ ngày mai có mưa vừa, mưa to và dông. Phía Bắc gió tây bắc, phía Nam gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.