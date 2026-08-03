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Thời tiết ngày 4/8: Bắc Bộ mưa lớn, Hà Nội có mưa rào và dông

Thứ Hai, 21:00, 03/08/2026
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VOV.VN - Thời tiết ngày 4/8: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to. Hà Nội có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C. Trong khi đó, Nam Bộ và TP.HCM ngày nắng, chiều tối có mưa rào, dông rải rác.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm nay đến ngày 5/8, thời tiết tại nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục có mưa rào và dông, một số nơi có khả năng mưa lớn.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ chiều 4/8, khu vực này có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; Từ Quảng Trị đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: Mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực từ Quảng Trị đến phía Đông Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối; Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào, dông rải rác. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

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Thời tiết ngày 4/8: Bắc Bộ mưa lớn, Hà Nội có mưa rào và dông (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 3 và ngày 4/8

Khu vực TP. Hà Nội 

Có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế

Có mây, phía Bắc có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng, riêng phía Bắc có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, phía Bắc có nơi trên 35 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có rào và dông rải rác; ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có rào và dông rải rác; ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.

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Thời tiết hôm nay 3/8: Tây Bắc có nơi mưa rất to

VOV.VN - Thời tiết hôm nay 3/8: Hà Nội có lúc mưa rào và dông, cục bộ mưa to; Bắc Bộ tiếp tục mưa rào, dông rải rác, có nơi mưa rất to. Trong khi đó, nhiều khu vực trên cả nước ngày nắng, chiều tối có mưa dông.

 

PV/VOV.VN
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