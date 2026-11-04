Thời tiết ngày 5/11: Cả nước ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 34 độ C
VOV.VN - Thời tiết ngày 5/11: Các khu vực trên cả nước phổ biến ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Hà Nội nhiệt độ cao nhất 31 độ C, trong khi Nam Bộ có nơi nắng nóng 34 độ C. Người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh khi có dông.
Dự báo thời tiết ngày 5/11, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm nay (4/11) đến ngày 6/11, Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng núi và trung du có mưa rào, dông rải rác từ đêm 5/11. Các khu vực khác cũng có mưa rào và dông vài nơi, riêng Nam Bộ chiều tối 6/11 có mưa rào rải rác, cục bộ có dông. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 4 và ngày 5/11
Khu vực TP Hà Nội
Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.
Khu vực Tây Bắc Bộ
Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.
Khu vực Đông Bắc Bộ
Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.
Khu vực Thanh Hóa đến Huế
Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.
Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ
Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.
Khu vực Cao nguyên Trung Bộ
Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.
Khu vực Nam Bộ
Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.
Khu vực TP.HCM
Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.