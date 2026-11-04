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Miền Bắc sắp đón không khí lạnh liên tiếp

Thứ Tư, 09:01, 04/11/2026
VOV.VN trên Google News

Khoảng đêm ngày 5/11, đợt không khí lạnh đầu tiên sẽ tràn xuống nước ta, tuy nhiên cường độ yếu. Khoảng ngày 9/11, không khí lạnh mạnh sẽ tăng cường khiến nền nhiệt giảm sâu, miền Bắc cảm nhận được cái rét đầu tiên trong mùa đông năm nay.

Trước khi đón không khí lạnh, hôm nay (4/11), miền Bắc tiếp tục chuỗi ngày nhiệt độ cao. Nhiệt độ cao nhất hôm nay từ 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Trời nắng, ít mưa, gió nhẹ.

Hà Nội hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 29-31 độ.

Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 5/11 và ngày 6/11, miền Bắc sẽ có mưa rào và dông rải rác, nền nhiệt giảm nhẹ 2-3 độ so với những ngày trước. Sau đó, trong hai ngày 8-9/11, miền Bắc tiếp tục có mưa dông rải rác. Từ ngày 9/11, nền nhiệt giảm sâu, trời chuyển rét.

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Khoảng đêm ngày 5/11, đợt không khí lạnh đầu tiên sẽ tràn xuống nước ta, tuy nhiên cường độ yếu. 

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế hôm nay ít mưa, ngày nắng gián đoạn, riêng Quảng Trị và Huế có lúc có mưa rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với địa hình đón gió, từ khoảng đêm 5/11, miền Trung sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, kéo dài trong nhiều ngày.

Tây Nguyên hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, nắng gián đoạn. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ ngày ít mưa, nắng nhẹ, riêng chiều tối nay có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

TPHCM ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối nay có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.

Dự báo trong những ngày tới, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có thể xuất hiện mưa rải rác trong chiều và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Theo Nguyễn Hoài/Tiền Phong
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