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Thời tiết ngày 6/7: Mưa dông ở Hà Nội và Bắc Bộ

Chủ Nhật, 21:00, 05/07/2026
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VOV.VN - Ngày 6/7, Hà Nội và nhiều tỉnh Bắc Bộ duy trì trạng thái nhiều mây, xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhất là khu vực Tây Bắc Bộ. Nhiệt độ tại Hà Nội dao động 26-33 độ C, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh khi có dông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 5 đến ngày 7/7, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, riêng khu vực phía Tây mưa lớn tập trung trong đêm 5/7. Mưa chủ yếu xuất hiện vào chiều tối và đêm.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày nắng, chiều tối có mưa rải rác. Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào, dông vào chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa to; Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

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Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước, đêm 5, ngày 6/7

TP. Hà Nội: Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào. Gió nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, riêng khu vực Lai Châu - Điện Biên 26-29 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, có nơi dưới 25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

PV/VOV.VN
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