Thời tiết ngày 8/4: Nắng nóng diện rộng, Trung Bộ có nơi trên 40 độ C

Thứ Ba, 21:00, 07/04/2026
VOV.VN - Ngày 8/4, nắng nóng bao trùm nhiều khu vực trên cả nước, trong đó Trung Bộ xuất hiện nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C. Hà Nội và Nam Bộ duy trì trạng thái ngày nắng nóng, chiều tối một số nơi có thể xuất hiện mưa dông kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 7 đến ngày 9/4, nhiều khu vực trên cả nước xuất hiện nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, trong khi chiều tối và đêm vẫn có mưa rào và dông rải rác.

Cụ thể, khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ban ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ban ngày xuất hiện nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày nắng nóng; Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh.

thoi tiet ngay 8 4 nang nong dien rong, trung bo co noi tren 40 do c hinh anh 1
Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 7, ngày 8/4

TP. Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 36-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng Nam đồng bằng nắng nóng. Gió nam đến đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ; riêng Nam đồng bằng 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 37-39 độ, có nơi trên 40 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 37-39 độ, có nơi trên 40 độ; phía Nam 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ; có nơi trên 36 độ.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ; có nơi trên 36 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.

PV/VOV.VN
Tag: thời tiết thời tiết ngày 8/4 nắng nóng diện rộng dự báo thời tiết thời tiết hôm nay thời tiết mới nhất
