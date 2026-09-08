Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 10 đến hết đêm 11/9, các khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to, lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 250mm/đợt. Mưa lớn ở Trung Bộ có thể kéo dài sau ngày 12/9.

Trong ngày 8/9, Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa rào, dông cục bộ; chiều tối và đêm, nhiều nơi có mưa 10-30mm, cục bộ trên 60-80mm. Nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày 9/9: Bắc Bộ có mưa dông, Trung Bộ và Nam Bộ mưa rải rác

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 8 và ngày 9/9

Khu vực TP. Hà Nội

Có mây, có lúc có mưa rào và dông, từ chiều tối mai có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.

Khu vực Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối mai có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối mai có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Nam chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Bắc chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Khu vực Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.