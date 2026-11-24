Sáng 24/11, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức lễ thông xe kỹ thuật tuyến đường Thanh Minh - đồi Độc Lập và khu dân cư (đường vành đai phía Bắc), thành phố Điện Biên Phủ, đánh dấu bước phát triển mới của hạ tầng giao thông đô thị vùng đất lịch sử.

Các đại biểu cắt băng thông xe kỹ thuật.

Tuyến đường dài hơn 4,3 km, nối Quốc lộ 279 với Quốc lộ 12, tổng mức đầu tư khoảng 286 tỷ đồng. Khi đưa vào khai thác, quãng đường giữa hai quốc lộ rút ngắn từ 8 km xuống còn 4,6 km, giúp giảm xe tải trọng lớn đi qua nội thị, giảm áp lực giao thông, nguy cơ tai nạn, bụi và tiếng ồn cho các khu dân cư trung tâm.

Tuyến đường còn mở ra không gian phát triển mới cho phường Điện Biên Phủ và xã Thanh Nưa. Các đại biểu cắt băng thông xe kỹ thuật, phất cờ lệnh xuất phát cho đoàn xe lưu thông thử nghiệm qua tuyến đường dự án.

Tuyến đường Thanh Minh – đồi Độc Lập đánh dấu bước phát triển mới của hạ tầng giao thông đô thị vùng đất lịch sử Điện Biên Phủ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên biểu dương nỗ lực của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án và đặc biệt cảm ơn các hộ dân đã ủng hộ, bàn giao mặt bằng, khẳng định sự đồng lòng của nhân dân là yếu tố quyết định của công trình. Trước mắt, thời gian thực hiện dự án chỉ còn khoảng 30 ngày, ông Nguyễn Minh Phú đề nghị nhà đầu tư khẩn trương hoàn thành các hạng mục còn lại, bảo đảm chất lượng và an toàn giao thông, hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, quyết toán.

Ban Quản lý dự án, các sở, ngành đôn đốc tiến độ, hỗ trợ thủ tục thanh toán, chuyển giao và tiếp nhận quản lý tuyến đường. Công an tỉnh tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm như chở quá tải, chạy quá tốc độ, đua xe trái phép; chính quyền phường Điện Biên Phủ, xã Thanh Nưa quản lý chặt hành lang an toàn đường bộ, không để lấn chiếm, xây dựng trái phép.