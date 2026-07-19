English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mưa lũ miền núi phía Bắc: Thiệt hại khoảng 255 tỷ đồng, cảnh báo lũ và lở đất

Chủ Nhật, 09:57, 19/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài tại các tỉnh miền núi phía Bắc khiến 4 người tử vong, 4 người mất tích, thiệt hại khoảng 255 tỷ đồng. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất vẫn ở mức cao, các địa phương tiếp tục khẩn trương ứng phó và khắc phục hậu quả.

Mưa lớn kéo dài những ngày qua tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, đến nay đã có 4 người chết, 4 người mất tích và 9 người bị thương, đều tại tỉnh Lai Châu. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 255 tỷ đồng, trong đó Lai Châu chịu ảnh hưởng nặng nhất với khoảng 190 tỷ đồng.

mua lu mien nui phia bac thiet hai khoang 255 ty dong, canh bao lu va lo dat hinh anh 1
Cán bộ, chiến sĩ dầm mình trong mưa lũ ứng cứu người dân ở Lai Châu. Ảnh: Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai.

Mưa lớn đã làm 21 ngôi nhà bị sập, 144 nhà hư hỏng, 275 hộ phải di dời khẩn cấp và 64 nhà bị ngập, sạt lở. Gần 700 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại, nhiều tuyến giao thông trên các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Điện Biên và Lào Cai bị sạt lở nghiêm trọng. Đến sáng 19/7, một số vị trí trên Quốc lộ 32 thuộc Lai Châu và 18 điểm trên tỉnh lộ 109 của Sơn La vẫn chưa thể thông tuyến.

Trong 3 ngày qua, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa rất lớn, như Chế Tạo (Lào Cai) 569 mm, Nậm Păm (Sơn La) 438 mm và Tủa Sín Chải (Lai Châu) 380 mm. Dự báo trong ngày và đêm 19/7, khu vực vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ trên 150 mm, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương đã ban hành nhiều công điện chỉ đạo ứng phó. Sáng 19/7, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp dẫn đầu đã trực tiếp đến Lai Châu chỉ đạo khắc phục hậu quả. Các lực lượng quân đội, công an cùng chính quyền địa phương đang khẩn trương tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ người dân, khắc phục giao thông và tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa lũ để chủ động ứng phó.

bo-doi-4.jpg

Bộ đội giúp nhân dân vùng cao Mù Cang Chải khắc phục hậu quả mưa lũ

VOV.VN - Đợt mưa lớn kéo dài 2 ngày qua gây sạt lở trên diện rộng tại xã Mù Cang Chải (Lào Cai), làm hư hỏng nhà cửa, hạ tầng, chia cắt nhiều tuyến đường và buộc nhiều hộ dân phải sơ tán. Bộ CHQS tỉnh đã huy động 50 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng địa phương khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Lê Đình Trung/VOV1
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mưa lũ ở các tỉnh phía Bắc: Yêu cầu Không quân sẵn sàng bay tìm kiếm cứu nạn
Mưa lũ ở các tỉnh phía Bắc: Yêu cầu Không quân sẵn sàng bay tìm kiếm cứu nạn

VOV.VN - Tối 17/7, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã có công điện hỏa tốc gửi các đơn vị trong quân đội về việc chủ động ứng phó với mưa lớn khu vực miền núi phía Bắc.

Mưa lũ ở các tỉnh phía Bắc: Yêu cầu Không quân sẵn sàng bay tìm kiếm cứu nạn

Mưa lũ ở các tỉnh phía Bắc: Yêu cầu Không quân sẵn sàng bay tìm kiếm cứu nạn

VOV.VN - Tối 17/7, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã có công điện hỏa tốc gửi các đơn vị trong quân đội về việc chủ động ứng phó với mưa lớn khu vực miền núi phía Bắc.

Thiệt hại hơn 35 tỷ đồng do mưa lũ, Sơn La ra công điện tập trung ứng phó
Thiệt hại hơn 35 tỷ đồng do mưa lũ, Sơn La ra công điện tập trung ứng phó

VOV.VN - Từ ngày 16-17/7, mưa lớn kéo dài, lũ ống, lũ quét đã gây sạt lở đất, ảnh hưởng đến nhà ở, sản xuất nông nghiệp, giao thông và các công trình hạ tầng trên địa bàn tỉnh Sơn La. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 35 tỷ đồng, riêng thiệt hại về giao thông khoảng 16,6 tỷ đồng.

Thiệt hại hơn 35 tỷ đồng do mưa lũ, Sơn La ra công điện tập trung ứng phó

Thiệt hại hơn 35 tỷ đồng do mưa lũ, Sơn La ra công điện tập trung ứng phó

VOV.VN - Từ ngày 16-17/7, mưa lớn kéo dài, lũ ống, lũ quét đã gây sạt lở đất, ảnh hưởng đến nhà ở, sản xuất nông nghiệp, giao thông và các công trình hạ tầng trên địa bàn tỉnh Sơn La. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 35 tỷ đồng, riêng thiệt hại về giao thông khoảng 16,6 tỷ đồng.

Sơn La khẩn trương di dời dân và tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ
Sơn La khẩn trương di dời dân và tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ

VOV.VN - Các địa phương tại Sơn La ưu tiên di chuyển người ra khỏi các khu vực sạt lở nguy hiểm, đồng thời khẩn trương khắc phục các thiệt hại do mưa lũ gây ra theo phương châm "4 tại chỗ".

Sơn La khẩn trương di dời dân và tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ

Sơn La khẩn trương di dời dân và tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ

VOV.VN - Các địa phương tại Sơn La ưu tiên di chuyển người ra khỏi các khu vực sạt lở nguy hiểm, đồng thời khẩn trương khắc phục các thiệt hại do mưa lũ gây ra theo phương châm "4 tại chỗ".

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục