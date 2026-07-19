Mưa lũ miền núi phía Bắc: Thiệt hại khoảng 255 tỷ đồng, cảnh báo lũ và lở đất

Mưa lớn kéo dài những ngày qua tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, đến nay đã có 4 người chết, 4 người mất tích và 9 người bị thương, đều tại tỉnh Lai Châu. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 255 tỷ đồng, trong đó Lai Châu chịu ảnh hưởng nặng nhất với khoảng 190 tỷ đồng.

Cán bộ, chiến sĩ dầm mình trong mưa lũ ứng cứu người dân ở Lai Châu. Ảnh: Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai.

Mưa lớn đã làm 21 ngôi nhà bị sập, 144 nhà hư hỏng, 275 hộ phải di dời khẩn cấp và 64 nhà bị ngập, sạt lở. Gần 700 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại, nhiều tuyến giao thông trên các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Điện Biên và Lào Cai bị sạt lở nghiêm trọng. Đến sáng 19/7, một số vị trí trên Quốc lộ 32 thuộc Lai Châu và 18 điểm trên tỉnh lộ 109 của Sơn La vẫn chưa thể thông tuyến.

Trong 3 ngày qua, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa rất lớn, như Chế Tạo (Lào Cai) 569 mm, Nậm Păm (Sơn La) 438 mm và Tủa Sín Chải (Lai Châu) 380 mm. Dự báo trong ngày và đêm 19/7, khu vực vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ trên 150 mm, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương đã ban hành nhiều công điện chỉ đạo ứng phó. Sáng 19/7, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp dẫn đầu đã trực tiếp đến Lai Châu chỉ đạo khắc phục hậu quả. Các lực lượng quân đội, công an cùng chính quyền địa phương đang khẩn trương tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ người dân, khắc phục giao thông và tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa lũ để chủ động ứng phó.