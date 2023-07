Thứ trưởng Bộ NN& PTNT kiểm tra công tác phòng, chống bão tại Quảng Ninh

Kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó bão số 1 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh như hồ Khe giữa, thành phố Cẩm Phả; Khu vực nhập khẩu hàng hóa nội địa ICD Thành Đạt, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá cao công tác chuẩn bị phòng chống bão số 1 của địa phương này. Đây là cơn bão có cường độ mạnh và phạm vi ảnh hưởng rộng nên Quảng Ninh đã chủ động, phòng từ xa, bài bản, nghiêm túc và phù hợp với thực tiễn, đảm bảo an toàn cho du khách và người dân; đặc biệt lưu ý tình trạng mưa do hoàn lưu bão.

"Đến thời điểm này, quan ngại nhất hiện nay là hoàn lưu bão. Việc này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, 1 phần Bắc Kạn và Thái Nguyên. Chúng tôi đặc biệt quan ngại sẽ có mưa to ở Móng Cái, Lạng Sơn và Thái Nguyên. Đây là những địa bàn có nguy cơ sạt lở cao. Bão đầu mùa sẽ dẫn đến câu chuyện lũ ống, lũ quét ở khu vực vùng núi. Chúng tôi vẫn tiếp tục chỉ đạo các địa phương, quan sát, đảm bảo theo dõi chặt diễn biến của mưa, của hoàn lưu để đề phòng sạt lở, lũ ống, lũ quét", Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ NN và PTNT đánh giá cao công tác phòng chống bão số 1 của tỉnh Quảng Ninh

Hiện, công tác phòng tránh, giảm nhẹ thiệt hại của bão số 1 khi đổ bộ vào đất liền đã được thành phố Móng Cái tiếp tục triển khai. Địa phương đã huy động các lượng lượng ứng trực với trên 1.000 người cùng 400 phương tiện, máy móc, thiết bị. Hơn 600 hộ dân với hơn 2.200 nhân khẩu đang sinh sống trong nhà tạm, phòng trọ, lán trại không đảm bảo đã được các xã, phường tiến hành sơ tán đến nơi an toàn. Mọi sinh hoạt, nơi ăn, chỗ nghỉ cho nhân dân đều được chính quyền địa phương bố trí chu đáo.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cùng Lãnh đạo TP Móng Cái thị sát khu vực Cảng cạn ICD Thành Đạt

Công nhân Bùi Văn Phương và Bùi Đình Khởi ở Thái Bình cho biết: “Ở đây, tiện nghi đầy đủ, điện, quạt đều tốt, đảm bảo. Chúng tôi thấy vào đây yên tâm hơn, chính quyền với chủ thầu xây dựng đảm bảo cho chúng tôi ăn uống đầy đủ”.

“Từ chiều hôm qua, nhận được tin cơn bão số 1 về, anh em về đây tránh bão thấy an toàn, yên tâm hơn ở lán. Đêm qua ngủ ngon giấc hơn”.

Các công nhân trên công trường xây dựng được sơ tán về nhà văn hóa

An toàn cho các dự án, công trình đang thực hiện trên địa bàn cũng được quan tâm, đảm bảo. Ông Trương Công Thành, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án và đầu tư xây dựng thành phố Móng Cái cho hay: “Ban quản lý xây dựng và đầu tư TP Móng Cái đã ban hành ngay văn bản với các nhà thầu thi công, đơn vị thi công trên địa bàn thành phố có phương án đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và tài sản cũng như vật tư trên công trường. Chúng tôi đề nghị các nhà thầu từ 16h ngày 17/7, yêu cầu tất cả công nhân di dời khỏi công trường và lán trại. Nhân công có nhà tại thành phố thì về với gia đình còn ở xa thì di chuyển về nhà văn hóa, điểm trường ở vị trí thuận lợi để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão”.

Mọi sinh hoạt được địa phương bố trí chu đáo

Lãnh đạo thành phố Móng Cái cho biết, vấn đề lo ngại nhất của địa phương khi mưa kéo dài sẽ gây lũ trên sông Ka Long. Địa phương cũng thực hiện thông báo cho các phương tiện tàu thuyền về diễn biến tình hình bão. Hiện, tổng số 1.500 phương tiện tàu, bè của các xã/ phường đã neo đậu ở nơi tránh trú; Hơn 400 chiếc lồng, bè đã được chằng chống, gia cố an toàn, 21 công trình hồ đập cũng được đảm bảo an toàn trong công tác vận hành trong trường hợp mưa lớn kéo dài.