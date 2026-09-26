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Thủ tướng yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả tai nạn nghiêm trọng ở Hải Phòng

Thứ Bảy, 18:27, 26/09/2026
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VOV.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Công điện số 67/CĐ-TTg ngày 26/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên tuyến đường ngang khu công nghiệp An Dương, phường An Phong, thành phố Hải Phòng.

Vào hồi 1h25 phút ngày 26/9 đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên tuyến đường ngang khu công nghiệp An Dương, phường An Phong, thành phố Hải Phòng giữa xe máy và ô tô tải khiến 3 người tử vong tại chỗ. Đây là vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, gây thiệt hại về người, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và đời sống của người dân, người lao động trên địa bàn.

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Hiện trường vụ tai nạn trên tuyến đường ngang khu công nghiệp An Dương, phường An Phong, thành phố Hải Phòng

Để kịp thời khắc phục hậu quả vụ tai nạn nêu trên và ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông tương tự, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình các nạn nhân; phối hợp với gia đình giải quyết các vấn đề liên quan, không để gia đình nạn nhân gặp khó khăn trong việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

UBND TP Hải Phòng chỉ đạo kiểm tra ngay điều kiện bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đường nội bộ Khu công nghiệp An Dương và các tuyến đường khác do thành phố quản lý, nhất là hệ thống chiếu sáng, biển báo, tổ chức giao thông, cảnh báo nguy hiểm, gờ giảm tốc và các điều kiện bảo đảm an toàn khác; khẩn trương khắc phục những bất cập, nguy cơ mất an toàn, không để xảy ra các vụ việc tương tự.

Thủ tướng cũng yêu cầu UBND TP Hải Phòng nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Công điện số 51/CĐ-TTg ngày 21/7/2026, số 55/CĐ-TTg ngày 19/8/2026 và số 63/CĐ-TTg ngày 8/9/2026 về công tác bảo đảm an toàn giao thông; Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 21/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường triển khai Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, làm căn cứ để tuyên truyền, thực hiện các giải pháp phòng ngừa trong thời gian tới.

Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Công an thành phố Hải Phòng và Công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định, gây ra vụ tai nạn nêu trên.

Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về chở quá số người quy định, nhất là đối với phương tiện là xe mô tô; kiên quyết không để tiếp tục xảy ra tình trạng xe mô tô chở 3, chở 4 người lưu thông trên đường, gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị có liên quan rà soát, tổ chức giao thông hợp lý, khoa học trên các tuyến đường quốc lộ, đường tỉnh, đường nội khu công nghiệp, khu dân cư, ...; hướng dẫn việc tổ chức giao thông, bố trí hệ thống chiếu sáng, biển báo, cảnh báo và các giải pháp bảo đảm an toàn phù hợp với đặc điểm, điều kiện khai thác của từng tuyến đường.

Bộ Công an, Bộ Xây dựng và UBND thành phố Hải Phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nhất là tại các khu công nghiệp, nơi có đông người lao động và phương tiện vận tải hoạt động; chủ động phòng ngừa, hạn chế tai nạn giao thông, đặc biệt trong điều kiện thời tiết bất lợi và vào ban đêm.

Nguyễn Trang/VOV.VN
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