Thủ tướng yêu cầu khẩn trương rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Thứ Bảy, 20:18, 02/05/2026
VOV.VN - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phòng vừa ký Công văn 3905/VPCP-CĐS ngày 2/5/2026 gửi Bộ trưởng các Bộ: Công an, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục rà soát để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Công văn nêu rõ: Ngày 29/4/2026, Chính phủ đã ban hành 8 Nghị quyết để cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 14 Bộ, cơ quan ngang bộ, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao các bộ, cơ quan đã chủ động, tích cực rà soát, tham mưu cho Chính phủ ban hành các Nghị quyết, bảo đảm kịp thời, đúng tiến độ, ghi nhận Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã tích cực phối hợp với các bộ, cơ quan, tham gia ý kiến trong quá trình xây dựng các Nghị quyết.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (Ảnh minh họa: KT)

Để bảo đảm tiếp tục cắt giảm mạnh mẽ các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân, doanh nghiệp, nhất là trong 4 lĩnh vực: phòng cháy chữa cháy, thành lập và hoạt động khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đánh giá tác động môi trường và cấp phép xây dựng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng "2 con số" theo yêu cầu tại Kết luận số 18 của Trung ương, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo:

Các đồng chí Bộ trưởng các Bộ: Công an, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, nghiên cứu các quy định, thủ tục hành chính liên quan đến 4 lĩnh vực nêu trên; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/5/2026 về hiện trạng các quy định, thủ tục hành chính hiện nay (thẩm quyền, trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ, thời gian giải quyết...), đánh giá về kết quả cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thời gian qua, đề xuất tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa, đồng thời gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp, đánh giá độc lập.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì chỉ đạo các đơn vị liên quan, trên cơ sở báo cáo của các Bộ, có ý kiến đánh giá và đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 12/5/2026.

Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ nêu trên của các Bộ, cơ quan.

* Trước đó, Chính phủ đã ban hành 8 Nghị quyết ngày 29/4/2026 về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh.Theo đó, đối với thủ tục hành chính, 184 thủ tục bị bãi bỏ, 134 thủ tục được phân cấp giải quyết xuống địa phương và 349 thủ tục được đơn giản hóa, đưa quy mô thủ tục hành chính cấp Trung ương về mức 27%. Đối với điều kiện kinh doanh, 890 điều kiện bị bãi bỏ và 4 điều kiện được đơn giản hóa.

Quá trình thực thi dự kiến sẽ giảm hơn 50% thời gian thực hiện và chi phí tuân thủ cho đối tượng chịu tác động so với năm 2024; thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất của Chính phủ trong việc xây dựng một nền hành chính phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Lại Hoa/VOV
