Khẩn trương cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh

Văn bản nêu rõ, triển khai Kết luận số 18-KL/TW ngày 2/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng "2 con số", ngày 29/4/2026, Chính phủ đã ban hành các Nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh.

Tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Triệu Sơn, việc đưa vào sử dụng Kiosk thông minh được xem là điểm nhấn quan trọng trong quá trình cải cách thủ tục hành chính. Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN

Khẩn trương triển khai, hướng dẫn thi hành 8 Nghị quyết của Chính phủ về cắt giảm thủ tục hành chính, ban hành các văn bản sửa đổi, bổ sung trước 20/5/2026

Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao các bộ, cơ quan ngang bộ đã chủ động, tích cực rà soát, đề xuất Chính phủ ban hành các Nghị quyết để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, bảo đảm kịp thời, đúng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; kết quả rà soát, cắt giảm bước đầu cơ bản đáp ứng mục tiêu đề ra.

Để triển khai hiệu quả các Nghị quyết này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương triển khai, hướng dẫn thi hành các Nghị quyết đã được Chính phủ ban hành, nhất là các trình tự, thủ tục để triển khai các thủ tục hành chính đã phân cấp về cho các địa phương; ban hành theo thẩm quyền các văn bản sửa đổi, bổ sung bảo đảm đồng bộ, thống nhất với các Nghị quyết của Chính phủ; hoàn thành trước ngày 20/5/2026. Trường hợp phát sinh vướng mắc, kịp thời tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương tiếp nhận và tổ chức triển khai các thủ tục hành chính đã được phân cấp, tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo các bộ quản lý ngành, lĩnh vực để được hướng dẫn, giải quyết.

Về 2 Nghị quyết cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo Nghị quyết số 206/2025/QH15

Thời gian qua, các bộ, cơ quan đã tích cực triển khai rà soát, xây dựng phương án cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Đến nay đã có 11 bộ gửi phương án đề xuất cho Bộ Tài chính; 2 bộ hoàn thiện phương án gửi Bộ Tư pháp. Tuy nhiên, tiến độ và chất lượng của một số cơ quan vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, còn một số vấn đề vướng mắc, chưa thống nhất.

Do đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ: Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Công an, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Y tế nghiên cứu nội dung báo cáo, đề xuất của Bộ Tư pháp, khẩn trương hoàn thành nội dung quy định cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý theo Nghị quyết số 206/2025/QH15, có văn bản gửi Bộ Tư pháp trong ngày 30/4/2026.

Trên cơ sở đó, Bộ Tư pháp tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết, gồm các nội dung liên quan đến phân quyền, phân cấp; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh do cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh không cần thiết; bảo đảm thống nhất, đồng bộ với Nghị quyết cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại Phụ lục IV của Luật Đầu tư 2025, trình Chính phủ trước ngày 5/5/2026.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ nghiên cứu, tiếp thu các nội dung báo cáo, đề xuất của Bộ Tài chính, khẩn trương rà soát, hoàn thiện đề xuất cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, có văn bản gửi Bộ Tài chính trong ngày 30/4/2026.

Trường hợp còn ý kiến khác nhau giữa các Bộ, cơ quan, nhất là đối với các ngành, nghề, lĩnh vực liên quan đến phạm vi chức năng, nhiệm vụ của nhiều cơ quan, giao Bộ Tài chính chủ trì, làm việc trực tiếp với các Bộ, cơ quan liên quan để thống nhất phương án, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết, trình Chính phủ trước ngày 5/5/2026.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ nêu trên; chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về kết quả rà soát, đề xuất cắt giảm và tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính được phân cấp, bảo đảm thực chất, tuân thủ các mục tiêu, chỉ tiêu, yêu cầu tại Kết luận số 18-KL/TW ngày 2/4/2026 của Hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và Kết luận của Thường trực Chính phủ tại văn bản số 185/TB-VPCP ngày 14/4/2026.