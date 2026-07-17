English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thủ tướng yêu cầu làm rõ nguyên nhân vụ lật xe khách trên cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ

Thứ Sáu, 15:30, 17/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký ban hành Công điện số 48/CĐ-TTg ngày 17/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Công điện gửi Bộ trưởng các Bộ: Công an, Xây dựng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Theo Công điện, vào khoảng 0 giờ 20 phút ngày 17/7, tại Km197+900 trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, đoạn qua xã Chương Dương, thành phố Hà Nội, xe khách mang biển kiểm soát 20C-117.22 bất ngờ bị lật. Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

thu tuong yeu cau lam ro nguyen nhan vu lat xe khach tren cao toc phap van-cau gie hinh anh 1
Hiện trường vụ tai nạn lật xe trên cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ

Ngay sau khi nhận được thông tin, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân các nạn nhân tử vong, đồng thời yêu cầu lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội cùng lực lượng công an, y tế nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả và điều trị cho các nạn nhân.

Để kịp thời khắc phục hậu quả vụ tai nạn cũng như ngăn chặn các vụ việc tương tự, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chức năng huy động đầy đủ nhân lực, phương tiện, thuốc men để cứu chữa người bị thương, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Bên cạnh đó, Hà Nội phải tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên các nạn nhân và gia đình người tử vong; đồng thời khẩn trương đánh giá nguyên nhân, xác định rõ những tồn tại, bất cập trong công tác quản lý, tổ chức giao thông và triển khai ngay các giải pháp khắc phục.

Thủ tướng cũng yêu cầu làm rõ toàn bộ nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp dẫn đến vụ tai nạn theo đúng tinh thần Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới.

Kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận tải đường bộ bằng xe ô tô

Thủ tướng yêu cầu Hà Nội phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên kiểm tra, rà soát việc chấp hành các quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh vận tải của đơn vị sở hữu chiếc xe gặp nạn.

Việc kiểm tra sẽ tập trung vào điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện, việc chấp hành quy định về thời gian lái xe liên tục của tài xế, trách nhiệm của doanh nghiệp vận tải, công tác quản lý, tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trên các tuyến đường. Nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ Công an chỉ đạo Công an thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Công điện nhấn mạnh phải xem xét trách nhiệm của lái xe, chủ phương tiện, doanh nghiệp kinh doanh vận tải và các cá nhân liên quan nếu để xảy ra vi phạm về điều kiện kinh doanh vận tải, an toàn kỹ thuật của phương tiện hoặc việc chấp hành các quy định đối với người điều khiển phương tiện.

Cùng với việc điều tra vụ tai nạn, Bộ Công an được giao chỉ đạo công an các địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát hoạt động vận tải đường bộ bằng ô tô, nhất là xe khách và xe chở hàng trọng tải lớn.

Các lực lượng chức năng cũng phải rà soát hệ thống thiết bị giám sát hành trình của xe kinh doanh vận tải, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là những vi phạm liên quan đến điều kiện an toàn của phương tiện và việc chấp hành quy định của lái xe.

Đối với Bộ Xây dựng, Thủ tướng yêu cầu chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, tổ chức lại giao thông trên các tuyến cao tốc, quốc lộ theo hướng khoa học, hợp lý; tăng cường hệ thống cảnh báo tại các vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn như khúc cua, đèo dốc và các điểm thường xảy ra tai nạn.

Bộ Xây dựng cũng được giao phối hợp với các địa phương kiểm tra điều kiện an toàn của các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trên cả nước triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm kéo giảm tai nạn giao thông. Trong đó, các địa phương phải tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10/CT-TTg; chủ động có các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời và hiệu quả nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân.

Song song với đó, các địa phương phải rà soát, sửa chữa, lắp đặt bổ sung biển báo giao thông nhằm bảo đảm an toàn đối với các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý, đặc biệt lưu ý các tuyến đường quốc lộ được phân cấp quản lý, đường địa phương…; tăng cường cảnh báo nguy hiểm trên các tuyến đường để phòng tránh tai nạn đối với người tham gia giao thông.

Diệp Thảo/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Sức khỏe nhiều nạn nhân vụ tai nạn xe khách trên cao tốc ổn định, được chuyển viện
Sức khỏe nhiều nạn nhân vụ tai nạn xe khách trên cao tốc ổn định, được chuyển viện

VOV.VN -  Đến sáng 17/7, sức khỏe nhiều nạn nhân trong vụ xe khách lao khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đã ổn định. Bệnh viện Đa khoa Thường Tín cho biết 11 bệnh nhân được làm thủ tục chuyển về cơ sở y tế tại Thái Nguyên hoặc lên tuyến trên theo nguyện vọng của gia đình.

Sức khỏe nhiều nạn nhân vụ tai nạn xe khách trên cao tốc ổn định, được chuyển viện

Sức khỏe nhiều nạn nhân vụ tai nạn xe khách trên cao tốc ổn định, được chuyển viện

VOV.VN -  Đến sáng 17/7, sức khỏe nhiều nạn nhân trong vụ xe khách lao khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đã ổn định. Bệnh viện Đa khoa Thường Tín cho biết 11 bệnh nhân được làm thủ tục chuyển về cơ sở y tế tại Thái Nguyên hoặc lên tuyến trên theo nguyện vọng của gia đình.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 4 người tử vong ở Pháp Vân - Cầu Giẽ
Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 4 người tử vong ở Pháp Vân - Cầu Giẽ

VOV.VN - Rạng sáng 17/7, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (đoạn qua cống chui Hà Vỹ, xã Chương Dương, Hà Nội), khi một xe khách lao khỏi mặt đường cao tốc, rơi xuống đường gom dân sinh khiến 4 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 4 người tử vong ở Pháp Vân - Cầu Giẽ

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 4 người tử vong ở Pháp Vân - Cầu Giẽ

VOV.VN - Rạng sáng 17/7, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (đoạn qua cống chui Hà Vỹ, xã Chương Dương, Hà Nội), khi một xe khách lao khỏi mặt đường cao tốc, rơi xuống đường gom dân sinh khiến 4 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

Tìm thân nhân nam tài xế tử vong sau tai nạn giao thông ở đường Ngọc Hồi, Hà Nội
Tìm thân nhân nam tài xế tử vong sau tai nạn giao thông ở đường Ngọc Hồi, Hà Nội

VOV.VN - Chiều 16/7, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Ngọc Hồi (phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội) khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ. Hiện lực lượng chức năng đang tìm thân nhân của nạn nhân.

Tìm thân nhân nam tài xế tử vong sau tai nạn giao thông ở đường Ngọc Hồi, Hà Nội

Tìm thân nhân nam tài xế tử vong sau tai nạn giao thông ở đường Ngọc Hồi, Hà Nội

VOV.VN - Chiều 16/7, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Ngọc Hồi (phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội) khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ. Hiện lực lượng chức năng đang tìm thân nhân của nạn nhân.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục