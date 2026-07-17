Thủ tướng yêu cầu làm rõ nguyên nhân vụ lật xe khách trên cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ

Công điện gửi Bộ trưởng các Bộ: Công an, Xây dựng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Theo Công điện, vào khoảng 0 giờ 20 phút ngày 17/7, tại Km197+900 trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, đoạn qua xã Chương Dương, thành phố Hà Nội, xe khách mang biển kiểm soát 20C-117.22 bất ngờ bị lật. Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn lật xe trên cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ

Ngay sau khi nhận được thông tin, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân các nạn nhân tử vong, đồng thời yêu cầu lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội cùng lực lượng công an, y tế nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả và điều trị cho các nạn nhân.

Để kịp thời khắc phục hậu quả vụ tai nạn cũng như ngăn chặn các vụ việc tương tự, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chức năng huy động đầy đủ nhân lực, phương tiện, thuốc men để cứu chữa người bị thương, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Bên cạnh đó, Hà Nội phải tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên các nạn nhân và gia đình người tử vong; đồng thời khẩn trương đánh giá nguyên nhân, xác định rõ những tồn tại, bất cập trong công tác quản lý, tổ chức giao thông và triển khai ngay các giải pháp khắc phục.

Thủ tướng cũng yêu cầu làm rõ toàn bộ nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp dẫn đến vụ tai nạn theo đúng tinh thần Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới.

Kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận tải đường bộ bằng xe ô tô

Thủ tướng yêu cầu Hà Nội phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên kiểm tra, rà soát việc chấp hành các quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh vận tải của đơn vị sở hữu chiếc xe gặp nạn.

Việc kiểm tra sẽ tập trung vào điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện, việc chấp hành quy định về thời gian lái xe liên tục của tài xế, trách nhiệm của doanh nghiệp vận tải, công tác quản lý, tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trên các tuyến đường. Nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ Công an chỉ đạo Công an thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Công điện nhấn mạnh phải xem xét trách nhiệm của lái xe, chủ phương tiện, doanh nghiệp kinh doanh vận tải và các cá nhân liên quan nếu để xảy ra vi phạm về điều kiện kinh doanh vận tải, an toàn kỹ thuật của phương tiện hoặc việc chấp hành các quy định đối với người điều khiển phương tiện.

Cùng với việc điều tra vụ tai nạn, Bộ Công an được giao chỉ đạo công an các địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát hoạt động vận tải đường bộ bằng ô tô, nhất là xe khách và xe chở hàng trọng tải lớn.

Các lực lượng chức năng cũng phải rà soát hệ thống thiết bị giám sát hành trình của xe kinh doanh vận tải, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là những vi phạm liên quan đến điều kiện an toàn của phương tiện và việc chấp hành quy định của lái xe.

Đối với Bộ Xây dựng, Thủ tướng yêu cầu chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, tổ chức lại giao thông trên các tuyến cao tốc, quốc lộ theo hướng khoa học, hợp lý; tăng cường hệ thống cảnh báo tại các vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn như khúc cua, đèo dốc và các điểm thường xảy ra tai nạn.

Bộ Xây dựng cũng được giao phối hợp với các địa phương kiểm tra điều kiện an toàn của các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trên cả nước triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm kéo giảm tai nạn giao thông. Trong đó, các địa phương phải tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10/CT-TTg; chủ động có các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời và hiệu quả nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân.

Song song với đó, các địa phương phải rà soát, sửa chữa, lắp đặt bổ sung biển báo giao thông nhằm bảo đảm an toàn đối với các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý, đặc biệt lưu ý các tuyến đường quốc lộ được phân cấp quản lý, đường địa phương…; tăng cường cảnh báo nguy hiểm trên các tuyến đường để phòng tránh tai nạn đối với người tham gia giao thông.